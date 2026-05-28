東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.52 高値159.58 安値159.18
160.07 ハイブレイク
159.83 抵抗2
159.67 抵抗1
159.43 ピボット
159.27 支持1
159.03 支持2
158.87 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1626 高値1.1661 安値1.1622
1.1690 ハイブレイク
1.1675 抵抗2
1.1651 抵抗1
1.1636 ピボット
1.1612 支持1
1.1597 支持2
1.1573 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3427 高値1.3459 安値1.3417
1.3494 ハイブレイク
1.3476 抵抗2
1.3452 抵抗1
1.3434 ピボット
1.3410 支持1
1.3392 支持2
1.3368 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7870 高値0.7875 安値0.7844
0.7913 ハイブレイク
0.7894 抵抗2
0.7882 抵抗1
0.7863 ピボット
0.7851 支持1
0.7832 支持2
0.7820 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値159.52 高値159.58 安値159.18
160.07 ハイブレイク
159.83 抵抗2
159.67 抵抗1
159.43 ピボット
159.27 支持1
159.03 支持2
158.87 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1626 高値1.1661 安値1.1622
1.1690 ハイブレイク
1.1675 抵抗2
1.1651 抵抗1
1.1636 ピボット
1.1612 支持1
1.1597 支持2
1.1573 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3427 高値1.3459 安値1.3417
1.3494 ハイブレイク
1.3476 抵抗2
1.3452 抵抗1
1.3434 ピボット
1.3410 支持1
1.3392 支持2
1.3368 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7870 高値0.7875 安値0.7844
0.7913 ハイブレイク
0.7894 抵抗2
0.7882 抵抗1
0.7863 ピボット
0.7851 支持1
0.7832 支持2
0.7820 ローブレイク