東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.52　高値159.58　安値159.18

160.07　ハイブレイク
159.83　抵抗2
159.67　抵抗1
159.43　ピボット
159.27　支持1
159.03　支持2
158.87　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1626　高値1.1661　安値1.1622

1.1690　ハイブレイク
1.1675　抵抗2
1.1651　抵抗1
1.1636　ピボット
1.1612　支持1
1.1597　支持2
1.1573　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3427　高値1.3459　安値1.3417

1.3494　ハイブレイク
1.3476　抵抗2
1.3452　抵抗1
1.3434　ピボット
1.3410　支持1
1.3392　支持2
1.3368　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7870　高値0.7875　安値0.7844

0.7913　ハイブレイク
0.7894　抵抗2
0.7882　抵抗1
0.7863　ピボット
0.7851　支持1
0.7832　支持2
0.7820　ローブレイク