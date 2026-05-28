28日(木)午前6時現在、台風6号はフィリピンの東を北上中です。台風は今後発達を続け、来週前半には強い勢力で沖縄や奄美に近づくおそれがあり、今後の進路に注意が必要です。

■来週前半に強い勢力で沖縄・奄美に接近か

きのう27日(水)に発生した台風6号は、28日(木)午前6時現在、フィリピンの東を北北西にゆっくり進んでいます。台風は、今後発達しながら北上を続け、31日(日)には強い勢力となり、その後、勢力を維持したまま週明けには沖縄や奄美に近づくおそれがあります。

沖縄や奄美では、大雨や暴風、高波など、台風による直接的な影響が出るおそれがありますので、今後の台風情報に注意し、台風の接近に早めに備えてください。

■進路を東寄りに変え本州付近に影響の可能性も

5日先以降の進路はまだ不確実性が含まれますが、台風は、沖縄や奄美に接近した後、進路を東寄りに変えて、西〜東日本の太平洋沿岸を進む可能性が出てきています。台風の北側には梅雨前線が停滞しているため、台風周辺の非常に湿った空気によって前線活動が活発化し、西日本や東日本でも大雨となるおそれがあります。

今後の予想で進路や影響範囲が変わってくる可能性もありますが、梅雨の時期も近づいていますので、あらためて大雨への備えなどを確認しておくといいでしょう。