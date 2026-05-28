２８日の主なマーケットイベント ２８日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：００ 米・ジェファーソンＦＲＢ副議長が討議に参加

１０：３０ 豪・民間設備投資

１５：４５ 仏・卸売物価指数

１８：００ ユーロ・経済信頼感

１８：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：３０ 米・耐久財受注

２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

２１：５５ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演

２３：００ 米・新築住宅販売件数

※米・７年物国債入札

※インドネシア，インド市場が休場



出所：MINKABU PRESS