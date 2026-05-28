２７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円５２銭前後と前日と比べて２０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円４７銭前後と同２０銭程度のユーロ高・円安だった。



イラン国営テレビは２７日、米国との紛争終結に向けた覚書草案を入手したと報道。イランは１カ月以内にホルムズ海峡を通る商業航行を紛争前の水準に戻し、米国はイラン周⁠辺から軍を撤収、海上封鎖を解除することなどが盛り込まれており、米イラン和平協議の進展期待が高まった。米原油先物相場が下落したことでインフレ懸念が後退し、つれてドル円相場は１５９円２５銭まで軟化する場面があった。ただ、この覚書草案に対して米ホワイトハウスが「事実ではなく、完全なねつ造」だと否定すると、中東情勢を巡る先行き不透明感が改めて意識される形でドル買いが流入。低下していた米長期金利が持ち直したこともドルの支えとなり、一時１５９円５８銭まで上伸した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６２６ドル前後と前日と比べて０．０００５ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS