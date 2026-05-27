寝たきり度とは？評価基準の見方と介護での活用方法を徹底解説！

介護保険制度のなかで、本人の身体状態をあらわす指標として欠かせないのが寝たきり度です。介護の現場では日常的に使われる言葉ですが、正式名は障害高齢者の日常生活自立度といい、厚生労働省によって厳格な評価基準が定められています。適切な介護ケアにとって重要なもので、ただベッドに寝ているかどうかを判断するだけのものではありません。

本記事では、寝たきり度と要介護認定の違い、評価のポイント、具体的な活用方法を解説します。

監修社会福祉士：

小田村 悠希（社会福祉士）

寝たきり度とは

・資格：社会福祉士、研修認定精神保健福祉士、介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級・経歴：博士(保健福祉学)これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。

寝たきり度とは、高齢の方の日常生活自立度の程度を表すものです。介護保険制度や医療の現場で日常的に使われています。まず、正確な定義と制度上の位置づけを知っておきましょう。

寝たきり度の正式名称

寝たきり度の正式名称は、障害高齢者の日常生活自立度です。平成3年、当時の厚生省によって作成されました。障害のある高齢の方がどの程度自立して日常生活を送れるかをJ、A、B、Cと大きく4つのランクに分けて評価します。現在は厚生労働省が項目を定めており、介護現場や医療機関など、さまざまな場面で活用される評価です。

参照：『障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）』（厚生労働省）

認知症高齢者の日常生活自立度と併せて活用され、身体と精神の自立度の両面から適切な介護の方向性を決定します。生活の質（QOL）と社会との関わりをわかりやすくして、適切な介護ケアが決定されます。

寝たきり度の評価では、できる能力を判定するのではなく、実際の生活状態を評価するのが原則です。調査時の様子から判定基準を参考に評価を行いますが、補装具や自助具などの器具を使用した状態であっても構いません。

要介護認定との違い

寝たきり度と間違えやすい制度に、要介護認定があります。要介護認定は介護が必要な程度を判定し、区分を決定する一連の流れをいいます。食事や入浴、排泄、着替え、問題行動の対応など、介護にかかる時間や手間を客観的に表したものです。

一方、寝たきり度は身体的な日常生活の自立度を評価するための基準で、要介護認定の判断材料になります。調査票にも記入欄が設けられており、主に外出の頻度や移動能力を評価するものです。

例えば、要介護3は日常生活でほぼ全面的な介護が必要とされる状態ですが、身体的に元気な方は寝たきり度が低くなる場合もあります。要介護度と寝たきり度のランクの高さは、必ずしも一致しません。

要介護認定は介護の手間や時間を客観的な評価、寝たきり度は移動能力などの身体状態を示す指標です。異なる視点から評価したものだと知っておきましょう。

寝たきり度はどのように評価されるのか

寝たきり度の判定は、単なる主観ではなく一定のルールに基づいて行われます。寝たきり度の評価は、誰によって、いつ、どのような視点で行われるのか解説します。

評価を行う職種とタイミング

寝たきり度の評価は、主に要介護認定の調査時に行われます。評価を行うのは、認定調査員と呼ばれる専門職や主治医です。認定調査員は、以下の条件を満たす方が対象となります。

ケアマネジャー

介護に関わる実務経験が5年以上の医療または福祉に関する専門的知識を有する人（医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、管理栄養士または精神保健福祉士）

認定調査に従事した経験が1年以上の人

参照：『介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号）』（厚生労働省）

認定調査員は要介護認定の申請時に高齢の方の自宅を訪問し、本人や家族に対して聞き取り調査や動作の確認などで判定します。一方、主治医は、主治医意見書に医学的な見解で現在の自立度を記載します。レントゲンや血液データなどの検査結果や日頃の診察での動作などから判断する立場です。

認定調査は、一度行ったら終わりではありません。適宜現状把握のために再評価が行われます。例えば、要介護度の区分変更や介護保険施設へ入所するとき、ケアマネジャーがケアプランを更新するとき、訪問看護師や理学療法士がリハビリ計画を立てるときなどです。

評価時の具体的なチェックポイント

寝たきり度の評価では、主に移動能力、日常生活動作、介護の必要性がポイントになります。本人が普段の生活でどのくらい自力で動けるか、などの実態を評価するもので、「頑張ったらできる」ような瞬間的な能力を見るわけではありません。

具体的なチェックポイントは、以下のとおりです。

外出の頻度

屋内での移動：自力でどの程度の移動ができるか

食事や排泄の場所：ベッドの上か、ベッドから離れた場所か

座位の保持：介助なしに車いすに座っていられるか

寝返り：自力で寝返りをうてるか

調査の際、特に注目するのは自力で移動できる範囲です。自分の意思で外出できるか、自力で歩けるか、食事や排せつの場所まで移動できるか、ベッドから離れて椅子に座っていられるか、などの点です。

これらは、本人の身体的な問題だけでなく、意欲や住環境にも大きく左右される項目です。判定の際は、家族から見た普段の様子も聞き取り、判断材料にします。

もし調査のときにできなかった動作でも、調査日より過去1週間程度に多く見られた状況や日頃の状況も考慮されます。

評価が変わるケースと見直しのタイミング

寝たきり度は流動的です。以下のようなタイミングで見直しが必要です。

リハビリの効果が表れたとき

福祉用具を導入したとき

疾患の悪化後や、治療した後

住環境が変わったとき

介護者の体制が変わったとき

例えば、脳卒中の発症後や骨折による入院後などは寝たきり度のランクが下がることがあります。また、適切なリハビリで屋内移動ができるようになったり、車椅子の導入で外出頻度が増えたりするとランクが上がることがあります。

このように、利用者の能力をできるだけ活かしながら生活機能の維持や改善を図るためには、寝たきり度の見直しが必要です。

寝たきり度の評価区分と状態の目安

寝たきり度は、J、A、B、Cと大きく4つのランクに分けられた後にさらに細かく計8つの区分に分類されます。それぞれの具体的な状態を解説します。

ランクJ

ランクJは、何らかの身体的な障害があってもほぼ自立して日常生活を送り、一人で外出できる状態が該当します。J-1は電車やバスなどの公共交通機関を使って積極的に遠くまで外出する場合です。J-2は、近所への買い物や老人会の参加など、町内の距離くらいの範囲までなら外出する場合が該当します。

生活の大部分を自分で行えるため、身体機能の低下予防と、社会参加の維持がケアプランの中心です。通所型デイサービスの利用や、歩行を安定させるための福祉用具の使用などが考えられます。

ランクA

ランクAは、準寝たきり、または寝たきり予備軍に分類されます。屋内で行う食事や排せつ、着替えのような日常生活活動は大体一人で行えて留守番もできるが、近所に外出する際には介護者の助けが必要な場合が該当します。

A-1は、寝たり起きたりするものの、日中時間帯はベッドから離れている時間が長い状態で、介護者がいれば外出する機会が多くなる場合です。

A-2は、日中は寝たり起きたりの状態ではあるものの、ベッドから離れている時間の方が長い状態です。しかし、介護者がいても外出がまれな場合が該当します。

屋内なら動ける能力を活かし、ベッドで過ごす時間を減らすようなケアプランが考えられます。外出への付き添いや、通所リハビリなどが取り入れられるでしょう。

ランクB

ランクBは、寝たきりに分類されます。日常生活のうち、食事、排泄、着替えのどれかは部分的に介護者の援助を必要とし、1日の大半をベッドの上で過ごす場合が該当します。排泄に関しては、夜間のみオムツを着用する場合、介助が必要とはみなされません。

B-1は、介助なしに車いすに移乗し、食事または排泄もベッドから離れて行う場合です。B-2は、介助ありで車いすに移乗し、食事や排せつも介護者の援助が必要な場合が該当します。

生活の場がベッド中心になるため、介助のもとで座る、移動する機会を意図的に作ります。福祉用具のレンタルやベッド上でのリハビリなどが取り入れられます。

ランクC

ランクCは、ランクBと同じく寝たきりに分類されますが、より障害の程度が重く、いずれの日常生活活動でも全面的な介護者の援助が必要です。1日中ベッド上で過ごします。C-1は常にベッドに寝ているものの、自力で寝返りをうって体位を変える場合、C-2は自力で寝返りをうつこともなく、常にベッドに寝ている場合が該当します。

自力での動きが難しいため、24時間体制のケアと医療との連携に注目したケアプランが考えられます。褥瘡の予防や処置、訪問入浴による清潔の維持などが挙げられます。

寝たきり度の評価が必要な理由と活用方法

寝たきり度は、ケアプランなどの書類作成に必要なだけでなく、利用者が適切な介護サービスを受け、生活の質を向上させるために必要です。数値で客観的に評価してケアプランを作成できれば、介護の質を高め、本人に適した環境を提供しやすくなります。

介護サービスの適正な利用につながる

例えば、寝たきり度がランクJやAの場合は、週に数回のデイサービスや訪問介護などを利用します。できることは本人が行う形で介護サービスを利用する形です。一方、ランクBやCの場合、より手厚い支援が必要です。毎日複数回の訪問介護や介護ベッドの導入、必要に応じた介護療養型医療施設への入居の検討など、ケアマネジャーが必要なサービスを提供しやすくなります。

また、寝たきり度が福祉用具の例外給付を認められる条件になる可能性があります。介護ベッドや床ずれ防止用具は、原則として要介護2以上でなければレンタルできません。しかし、要介護1以下であっても寝たきり度が条件を満たせば、医師の判断に基づき例外的に認められるケースがあります。

ランクに基づいた適正な介護サービスで環境整備を行えば、高齢の方本人の尊厳を守り、適切な経済的支援を受けられます。家族の物理的な介護負担の軽減にもつながるでしょう。

ケアプラン作成の基準として活用される

寝たきり度は、ケアプランを作成する際にも活用されます。ケアマネジャーは寝たきり度をふまえて、実際にどのような支援が必要か、どの程度介助が必要か、どのような目標を設定すべきかを明確にし、ケアプランに反映します。

寝たきり度がJやAなら、自立度は高いので家事などの生活支援や外出支援を中心にする、寝たきり度がBやCなら褥瘡の予防、排泄や食事の介助、訪問看護などを強化する、など実態に合わせたケアプランが作成されます。

また、介護予防やリハビリの際の具体的な目標にする場合もあります。状態を改善して寝たきり度をBからAにする、そのためにはリハビリで歩行訓練を受ける、福祉用具を導入する、など、計画的な支援を決定できます。

例えば以下のようなものです。

筋力維持のためのリハビリ

社会的な孤立を防ぐためのデイサービス

バリアフリー住宅への改修

床ずれ防止のための訪問看護

家族の介護負担軽減のためのショートステイ利用

上記のように、ランクに合わせて目標設定し、利用する介護サービスの決定に役立ちます。

状態変化の把握や共有に役立つ

寝たきり度を定期的に再評価すると、関係者が変化の程度を共有しやすくなります。介護サービスに関わるのは、家族や医師、看護師、介護士、ケアマネジャーなど、さまざまな人たちです。「少し動けなくなった」といった主観的な報告よりも、「寝たきり度がA-1だったところがB-2になった」など、具体的に把握できるようになります。

主治医が意見書でランクB-2と判断していれば、ケアマネジャーは「食事はベッドから離れて摂取できるように、理学療法士によるリハビリをプランに入れよう」などの具体的な提案がしやすくなります。家族にとっても「今はランクB-2だから、このくらいの介助が必要なんだ」と客観的に理解しやすくなり、無理のない介護計画を立てるための目安になります。

また、ショートステイなどの施設を初めて利用する際にも、ランクが事前に伝わっていれば、施設側はあらかじめ適切な準備が可能です。情報のミスマッチを防ぎ、どこにいても一貫したケアを受けられるようにするためにも大切な役目を持っています。

状態が改善する兆しが見られた場合は介護予防に力を入れる、悪化の傾向が見られた場合は支援内容を見直すなど、適切な対応ができるでしょう。

まとめ

寝たきり度は、単にベッドに寝ているかどうかを示す言葉ではなく、主に高齢の方の移動能力や社会との接点を測る重要な指標です。

ランクの定義や評価法の正しい理解は、その時々の状態に応じた適正な介護を受けるために大切です。適切な評価に基づいたケアは、介護を受ける本人だけでなく、介護を行う家族の負担軽減にもつながります。もし、現在受けている介護認定の結果やケアプランに疑問がある場合は、寝たきり度の視点から見直してみてはいかがでしょうか。

参考文献

『障害高齢者の日常生活自立度とは』（健康長寿ネット）

『認定調査員テキスト 2009（改訂版）』（厚生労働省）

『総合事業における効果的な IADL 改善プログラム実践マニュアル』（公立大学法人 首都大学東京）

『介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号）』（厚生労働省）

『認定調査員・介護認定審査会委員研修テキスト』（横浜市健康福祉局介護保険課）

『介護保険最新情報Vol.1296』（厚生労働省老健局高齢者支援課）

『第7章資料1ケアプランの記載例』（大牟田市）

『介護保険の解説サービス利用までの流れ』（厚生労働省）