米国市場データ ＮＹダウは182ドル高と最高値を更新 （5月27日）
― ダウは182ドル高と最高値を更新、米国とイランの紛争終結期待で原油価格が下落 ―
ＮＹダウ 50644.28 ( +182.60 )
Ｓ＆Ｐ500 7520.36 ( +1.24 )
ＮＡＳＤＡＱ 26674.74 ( +18.56 )
米10年債利回り 4.485 ( 0.000 )
ＮＹ(WTI)原油 88.68 ( -5.21 )
ＮＹ金 4448.4 ( -53.9 )
ＶＩＸ指数 16.29 ( -0.72 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 65195 ( +175 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 65210 ( +190 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 50644.28 ( +182.60 )
Ｓ＆Ｐ500 7520.36 ( +1.24 )
ＮＡＳＤＡＱ 26674.74 ( +18.56 )
米10年債利回り 4.485 ( 0.000 )
ＮＹ(WTI)原油 88.68 ( -5.21 )
ＮＹ金 4448.4 ( -53.9 )
ＶＩＸ指数 16.29 ( -0.72 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 65195 ( +175 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 65210 ( +190 )
※( )は大阪取引所終値比
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