― ダウは182ドル高と最高値を更新、米国とイランの紛争終結期待で原油価格が下落 ―

ＮＹダウ 　　　50644.28 ( +182.60 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7520.36 ( +1.24 )
ＮＡＳＤＡＱ 　26674.74 ( +18.56 )
米10年債利回り　　4.485 ( 0.000 )

ＮＹ(WTI)原油 　　88.68 ( -5.21 )
ＮＹ金 　　　　　4448.4 ( -53.9 )
ＶＩＸ指数　　　　16.29 ( -0.72 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　65195 ( +175 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　65210 ( +190 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース