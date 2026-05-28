第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選（岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）は、5月28日に開幕する。12年連続28度目の出場を狙うトヨタ自動車は30日の初戦でジェイプロジェクトと対戦。特集記事の第3回は、主将に就任して2度目の都市対抗に臨む逢沢崚介外野手（29）。

油断もなければ、慢心もない。逢沢崚介主将は都市対抗東海地区2次予選に向け、表情を引き締めた。

「昨年は初戦でクラブチームに3点先制されることもありましたし、予選は何が起こるか分からない。自分たちがぶれない姿勢を貫いて、まずは代表権を取ることに集中していきたいと思います」

昨年は第1代表として激戦を突破したが、初戦の寿々硬式野球クラブ戦では初回に3点を先制される場面もあった。今季も4月のJABA岡山大会で2連覇を達成するなど投打に戦力は充実するが、東海2次予選はあくまでも一戦必勝を誓う。

地元の岡山大会では16打数7安打の打率・438と打ちまくったが、自己評価は厳しい。5試合で2打点、長打は1本。「つなぎの役割は果たせましたが、満足はしていません」と語るのは長打力アップを念頭に置いてスイングを繰り返してきからだ。

シーズンオフのある日。逢澤は千葉県内の施設に赴き、自身のスイングを解析してもらった。「アッパースイングの角度が少し低い、と言われました」。指摘された動作は、打ちにいった際、体全体が捕手寄りになってしまう部分。改善策として、軸足である左足をやや内側に絞ることを提案された。マイナーチェンジを試みた結果、アッパースイング度は理想的とされる12度に上昇。さらに、投球の見え方も、以前に比べて良くなってきたという。

「成果は出ましたが、欲張っていきたい」

不動の4番打者が見据えるもの。スラッガーの指標となるOPS（出塁率＋長打率）に重きを置くことを決めた。

「OPSにはこだわっていきたいので、目標を1・05に設定しています」

自己最高は24年の1・03。途方のない数字に見えるが、逢沢は本気で達成するつもりでいる。全ては昨年、手にすることのできなかった日本一の称号を取り戻すため。トヨタ自動車が誇る左の強打者が、前人未踏の領域へ前進を続ける。