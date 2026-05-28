タレントの梅宮アンナ（53）が28日、自身のインスタグラムを更新。結婚1周年を記念した旅行でハワイを訪れたことを明かした。

「結婚1周年を迎えて 記念として ふたりはハワイを選びました」とつづり、夫のアートディレクターの世継恭規（よつぎ・やすのり）氏との旅行を報告した。

「私が最後にハワイに来たのは8年前でした。父親との最後の旅行はハワイでした。ハワイが大好きだった父親でした。父親と最後に泊まったホテルを選んで。。。」とハワイを選んだ理由も明かし、「旦那さんのよっちゃんは、20年ぶりだと」と記した。

数々の思い出ショットを披露し、「久々に来て改めてハワイは素晴らしいと感じる事が出来ました。なくなってしまったお店も多かったけど、新たに開発された場所や、新しいお店もできたりと、かなり私達は楽しく毎日過ごすことが出来ました」とつづった。

「#ハワイ」「#結婚1周年旅行」「#ハレクラニ」「#kalai」「#love」と添えた。

この投稿に、ファンからは「結婚1周年おめでとうございます」「これからもお幸せに」「本当にお似合いです」「素敵な旦那さんに出会ってほんと良かったです」「幸せそうなお2人」などの声が寄せられている。