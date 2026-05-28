＜40・50代＞【ユニクロ】で迷ったらこれ！ マニアが本気で選んだ「おすすめパンツ」

毎シーズン、バズりアイテムが登場している【ユニクロ】。パンツを選ぶならどれがおすすめ？ それなら、週5でユニクロを着る筆者におまかせ！ シルエットの美しさにこだわりたい、穿き心地もゆずれない、今っぽいアイテムが欲しい……など、さまざまな要望に応えてくれそうな1本が揃っています。今回は、40・50代が取り入れやすく、毎日の装いをアップデートできそうな優秀パンツを厳選。プラスワンでトレンド感が出るジーンズや、暑い季節に活躍する涼やかなパンツなど、マニア目線でセレクトしました。

コーデの脱マンネリに効く最旬ジーンズ

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

いつの時代も愛される、カジュアルコーデに欠かせないデニムパンツ。スキニーやストレートを持っているけど、なんだかマンネリ……なんて大人女性も少なくないかも。そこでチェックしておきたいのが、このバギーカーブジーンズです。丸みを帯びたボリューム感のあるシルエットが特徴で、穿くだけで体型カバー & おしゃれ見えが狙える1本なんです！

主張しすぎないやわらかなカーブシルエットで、40・50代も気兼ねなく取り入れられるのが嬉しいポイント。オリーブカラーのブラトップ × 透け感カーデを合わせれば、頑張りすぎないのにこなれる大人カジュアルが完成します。