9月テレビ初・独占放送！ CS衛星劇場 2026 JAEJOONG ZEPP ＆ HALL LIVE TOUR - 10%

記事ポイント CS放送「衛星劇場」がJAEJOONG(ジェジュン)の横浜公演を2026年9月にテレビ初・独占放送します。対象公演は、2026年5月23日にパシフィコ横浜 国立大ホールで行われた「2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR - 10% -」です。本ツアーは、2026年5月から8月にかけて全国8都市11会場を巡る最新日本ツアーです。 CS放送「衛星劇場」がJAEJOONG(ジェジュン)の横浜公演を2026年9月にテレビ初・独占放送します。対象公演は、2026年5月23日にパシフィコ横浜 国立大ホールで行われた「2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR - 10% -」です。本ツアーは、2026年5月から8月にかけて全国8都市11会場を巡る最新日本ツアーです。

CS放送「衛星劇場」が、JAEJOONG(ジェジュン)の最新日本ツアーから横浜公演を放送します。

2004年にデビューし、アーティスト活動と俳優活動を重ねてきたJAEJOONGのホール公演が、2026年9月にテレビ初・独占放送されます。

CS衛星劇場「2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR - 10% -」





番組名：2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR - 10% -放送局：CS衛星劇場放送時期：2026年9月放送形態：テレビ初・独占放送収録公演：2026年5月23日 パシフィコ横浜 国立大ホール出演：JAEJOONG(ジェジュン)問い合わせ：衛星劇場カスタマーセンター 0570-001-444、IP電話 03-6741-7535受付時間：10:00〜20:00、年中無休

CS放送「衛星劇場」は、2026年5月から8月にかけて全国8都市11会場を巡るJAEJOONG(ジェジュン)の最新日本ツアー「2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR」から、横浜公演を編成します。

放送対象は、2026年5月23日にパシフィコ横浜 国立大ホールで行われた「2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR - 10% -」です。

ステージに立つJAEJOONGの姿を中心にしたビジュアルは、黒を基調にした衣装とまっすぐな視線が印象的で、ホール公演の緊張感を伝えます。

放送公演

「2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR - 10% -」は、2026年5月23日にパシフィコ横浜 国立大ホールで行われた公演です。

CS放送「衛星劇場」は、この公演の模様を2026年9月にテレビ初放送として独占編成します。

ツアー構成

「2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR」は、2026年5月から8月にかけて全国8都市11会場を巡る日本ツアーです。

本ツアーは、5月23日の横浜公演「2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR - 10% -」、5月31日から7月26日まで全国を巡る「2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR - 86% -」、8月2日にパシフィコ横浜 国立大ホールで行われる「2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR - 4% -」で構成されます。

出演アーティスト

JAEJOONG(ジェジュン)は、2004年のデビュー以来、音楽活動を軸にキャリアを築いてきたアーティストです。

俳優としても活動するJAEJOONGのホール公演は、ライブパフォーマンスと表現活動の両面をテレビ放送で楽しめます。

2026年9月のテレビ初・独占放送は、全国8都市11会場を巡るツアーの中から、パシフィコ横浜 国立大ホールで行われた公演を自宅で楽しめる機会です。

JAEJOONGの最新日本ツアーのステージ演出と歌声が、CS放送「衛星劇場」の番組として届けられます。

CS衛星劇場「2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR - 10% -」の紹介でした。

よくある質問

Q. 放送される公演はどの会場の公演ですか？

A. 放送対象は、2026年5月23日にパシフィコ横浜 国立大ホールで行われた公演です。

Q. 番組はいつ放送されますか？

A. CS放送「衛星劇場」で2026年9月にテレビ初・独占放送されます。

Q. 視聴方法の情報はどこに掲載されますか？

A. 番組詳細と視聴方法は、CS放送「衛星劇場」の公式サイトに掲載されます。

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