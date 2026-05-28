女優・奥貫薫が26日、自身のインスタグラムを更新。世界で活躍する俳優との2ショットをアップした。



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名優に抱き寄せられるような2ショットを公開した奥貫。お相手は自身の半生を語るひとり舞台「らくだ」で来日しているフランス人俳優のジャン・レノだ。孤独な殺し屋を演じた映画「レオン」では世界中を魅了した。



舞台は24日まで都内で上演され、7月19日まで北は宮城から南は福岡まで全国で公演が行われる。奥貫は「お稽古を見学させていただくという機会に恵まれ、作品が立ち上がってゆくところから、舞台の開幕、そして東京公演の千秋楽まで、この物語の旅路を遠くでご一緒できたような、とても幸せなひと月でした。」と振り返る。



さらに「観るたびに泣き、思い出しては涙ぐみ。 素晴らしい人生讃歌に今も胸いっぱい。ジャンレノさんから『君にはこんな戯曲が合うと思うよ』と、ありがたいメッセージもいただき、私は、私の夢にもう一度出会い直せた気がしています。」と貴重な時間をかみしめるようにつづった。



モロッコ・カサブランカで生まれたジャンはフランスで舞台俳優としてキャリアをスタートさせ、ハリウッドでも活躍。3回結婚しており、47歳から14歳までの6人の子供がいる。一方、奥貫は1970年生まれ、東京都出身。97年の映画｢ラヂオの時間｣ で話題に。ドラマや舞台、映画など幅広く活躍している。



（よろず～ニュース編集部）