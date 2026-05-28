読売テレビの佐藤佳奈アナウンサー(29)が27日、自身のインスタグラムを更新。7月31日をもって、同社を退社することを発表した。



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佐藤アナは「私佐藤佳奈は、7月31日をもって読売テレビを退社いたします。新しい道に進むことを決めました」と退社の意向を公表。同社での日々について「あたたかい場所で、信頼できる仲間と出会い、たくさんの挑戦をさせていただき、本当に幸せな7年間でした」と振り返った。



今後の活動については「お伝えできるタイミングで改めてご報告させていただきます」と記し、詳細は説明しなかった。また、読売テレビアナウンサーとしての最後のテレビ番組出演は今月29日放送のトーク番組「音道楽√」になることも伝え、「最後まで、どうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。



ネット上では「寂しすぎるけど、応援しています」「衝撃!!!寂しいです」「す・またんに関わった人がまた居なくなるのは寂しい」と惜別の声が多く送られていた。



佐藤アナは慶応大を卒業後、2019年に読売テレビに入社。中学生の時にAKB48オーディションに合格したものの、学校が芸能活動を認めず断念した経歴をもつ。25年9月に終了した同局の情報番組「す・またん！」では司会を務めていた。



（よろず～ニュース編集部）