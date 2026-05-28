ミュージシャンのJUONが27日、自身のインスタグラムを更新。有名芸能人とグラスを手にした2ショットを投稿した。



【写真】イケてる2人の距離感 ベテランが包み込むような表情

JUONは「親子みたいと言われます。」と記し、Tシャツ＆半ズボン姿のベテラン歌手と食事をする様子を公開。並んでいるのはアニメ「あしたのジョー」(1970年)の主題歌でも知られる俳優で歌手の尾藤イサオ。ソロ歌手としてメジャーデビューして今年で62年、60年前のビートルズ来日公演では前座を務めた経歴に持ち主でもある。



2人は舞台「backbeat」で共演。ザ・ビートルズの創成期を描いた94年公開の同名伝記映画を舞台化した作品で、5月は東京、兵庫で公演が行われた。7日には「60年前ビートルズが来日した時に作られた半被を着させて頂きました」と尾藤の私物である法被を着た姿も公開している。



この日投稿した写真は言葉通り、まるで親子のような距離感、親密さが伝わってくるもの。43年生まれの尾藤の包み込むような穏やかな表情が印象的だ。JUONは「尾藤さん、舞台お疲れ様でした。 また、ステージの上で会いましょう。」と結んだ。



85年生まれ、沖縄県出身のJUONは母に女優・りりィさん、父にギタリストのGANGYを持つ。妻のDREAMS COME TRUEの吉田美和は65年生まれで、2人は2012年に結婚した。3歳のときに亡くした尾藤の父は百面相や形態模写を得意とした落語家の3代目松柳亭鶴枝。ともに二世でもある。



ファンからは「とっても素敵なお写真」「舞台中のお二人の髪型や格好だとなんか似てるな～と思ってました」「笑顔が似てらっしゃる」「ほんと…親子にみえる」といったコメントも寄せられていた。



JUONは15歳でメジャーデビューし、2003年にロックバンドFUZZY CONTROLを結成した。その後、DREAMS COME TRUE、稲葉浩志(B’z)らのサポートギタリストとしても活躍。俳優としても活躍している。



（よろず～ニュース編集部）