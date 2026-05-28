高市早苗首相は25日、首相官邸で補正予算案などについて記者団にコメントを発した。だが、記者とのやり取りが SNS を中心に波紋を広げているようだ。

まず、高市首相は「必要に応じて、今回創設する『中東情勢等対応予備費』も活用しながら、適切に対応してまいります」とガソリン代の価格高騰への対応策に触れ、「政府は数百人規模の体制で地方機関も総動員し、目詰まり解消に取り組み、900団体に対する通常どおりの供給・発注の要請を行い、37の医療物資などの目詰まりを解消し、燃料油では346件の案件を解消してきました」と、サプライチェーンに関わる問題は着実に改善へ向かっていると説明した。

高市首相の話が終わると、質疑応答の時間に。すると、テレビ朝日の記者が質問を始める前に「質問は全社で一度ということですので、幹事社の方からまとめてお聞きします」と前置きし、「長期金利上昇が続く中で、今の補正予算案に関する説明は市場の信認を得られるか、多額の予備費を積むことへの説明責任をどう考えられますか」と投げかけ、大きく4つの質問を一気に述べたのだ。これらの質疑に高市首相は回答したが、前出記者が「質問は全社で一度」と告げた通り、他の記者からの質問を遮る形となった。

予算成立後の先月7日に開いた官邸の一室での会見でも、時間を短縮しつつ質問した記者が2人のみで、フリーランスやネットメディアには事前告知もせずに唐突だった。これまでの政権が予算成立後に開いてきた記者会見に比べると、時間も参加者も限られたものとなり、SNS上では批判が相次いだ。

結果的に今回の「会見」でも同様の対応が繰り返されたこととなり、国民に怒りや不満を抱かせたが、一方で高市首相は歴代首相とは異なる発信スタイルを取っている。

SNS、2件ペースで更新

例えば、報道機関から要請を受け、官邸のエントランスなどで記者団の前で立ち止まって質問に答える「ぶら下がり取材」に応じる機会は歴代首相に比べて少ない。しかし、X（旧Twitter）には1日平均2件を超えるハイペースでポストを続けている。この行為に専門家は、「政治家や受け手の既存メディアへの向き合い方を変えた」と称賛しているという。

また、一部報道では「高市首相は『オールドメディア』とも呼ばれる既存の報道機関に聞かれて答えるのは好まない」との見方もある。

280万人を超える日本政界屈指のフォロワー数を獲得する高市首相。若者ら幅広い層に自身が伝えたいことを届けるツールとして活用しているようだが、「都合のいい部分だけを強調する発信だ」との批判の声も上がっている。ある意味、高市政権は「報道機関の正念場」でもあるかもしれない。