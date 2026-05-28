◆【NG行動】「ボタン一つで探せる株」はなぜダメ？

働きながら株で資産50億円を築いた“本当に儲かる3つの投資術”を初公開――余命宣告を受けた医師 兼 個人投資家の父が愛娘に捧げる著書『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』（ダイヤモンド社）。4度の手術を経て、49歳で肺と肝臓へのがん転移が判明。主治医からは「50歳は迎えられても51歳はわからない」と宣告された著者が、働きながら50万円を50億円に増やした投資法を愛娘に向けて全力指南。再現性の高い3つの投資法をマスターすれば、忙しく働きながらも「一生困らないお金」を稼げるようになる。「人生の集大成として、出し惜しみ無しで、魂を込めて書きました」（著者より）。

スクリーニング機能では見つからない？

「資産バリュー株」というお宝の探し方

株式投資において、本来の企業価値に対して株価が割安な銘柄を狙う「バリュー投資」は王道の手法です。中でも、企業が保有する不動産や有価証券に莫大な「含み益」があるにもかかわらず、それが株価に反映されていない「資産バリュー株」は魅力的な投資対象となります。

では、そのお宝銘柄はどのようにして見つければよいのでしょうか？

企業が保有している土地・証券の「取得時の価額」と「現在の価額」に大きな差がある銘柄を、証券会社のアプリや株式情報サイトの検索機能で、ワンストップでスクリーニングできればいいのだが……いまのところできるツールはない。

――『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』より

ツールで探せないからこそ

「個人投資家の勝機」がある

PER（株価収益率）やPBR（株価純資産倍率）といった一般的な指標であれば、証券会社のツールで簡単にスクリーニング（条件検索）が可能です。しかし、「過去に安く買った土地が、現在どれくらい値上がりしているか」といった含み益の実態は、決算書の数字の裏側に隠れているため、機械的に抽出することが困難です。

しかし、視点を変えれば、これは個人投資家にとって最大のメリットでもあります。「誰でもボタン一つで探せる銘柄」にはすぐにプロの資金が集まり、割安な状態はあっという間に解消されてしまいます。ツールで簡単に見つからない非効率な領域にこそ、ライバルが少なく、大きなリターンを狙える「宝の山」が手付かずのまま残されているのです。

だから、自力で探すことになるのだが、正直なところ、慣れるまではめんどくさいかもしれない。でも、これから伝えるステップに従ってやってみて、いったん慣れれば、けっこうハマって楽しくなるかもしれない。実際、僕はハマった。

――『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』より

「面倒くさい」の先に待っている宝探し

資産バリュー株を見つけ出すためには、企業の「有価証券報告書」を読み解く必要があります。賃貸等不動産の注記を確認して簿価と時価の差額（含み益）を計算したり、保有している投資有価証券の価値を再評価したりと、手作業での地道なリサーチが不可欠です。

慣れないうちは、確かに「面倒くさい」と感じるでしょう。しかし、一つひとつの企業の裏側を丹念に覗き込み、「現在の時価総額をはるかに上回る莫大な資産を隠し持っている企業」を自らの手で発掘したときの興奮は格別です。

株式投資において、市場平均を上回るリターンを得るための確実な方法は「他の人が面倒くさがってやらない労力をかけること」です。宝探しのように企業分析にのめり込み、自ら手を動かして一次情報に触れること。その地道な努力のプロセスが、負けない投資家になるためのノウハウなのです。

※本稿は『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。