タレントの森尾由美（５９）が２７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。年齢を重ねての心境の変化を明かす一幕があった。

今回は「年を重ねて今が一番楽しい女が吠える夜」。年を重ねての友人関係の話になると「私、８３年にデビューしてるんですけど、そのメンバーと１０年ぐらい前からまた会うようになったんです」と森尾。

「それから、そのメンバーと５年に１回、ライブをしてるんですね。松本明子ちゃんとかと。次、４５周年というのが２年後なんですよ」と続けると「だけど、それこそ、何があるか分からないから前倒しで今年やるんです」と１年早くメモリアルライブを開催することを明かし、ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「いや、いや、いや、周年は守りなさいよ！」とツッコまれた。

それでも「本当、何があるか分からないから」と反論した森尾。「松本明子ちゃんが４月の頭に自宅の前で骨折をしまして。松葉杖なしで歩けるようになるのが、ライブ開催予定の８月なんですよ」と主張したところで上田に「なぜなら（開催を）２年早めたからですよ。２年後なら平気だったですよ」と再びツッコまれ、「２年後もやります」と笑顔で話していた。