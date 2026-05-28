FWでナイスショットを出すコツ！「当てにいく」からミスが出る!?
ＦＷが苦手な人ほど、当てにいく意識があり、ミスを招いていることが多い傾向があります。今回は、スイングが崩れないための「当てない」をレッスンしていきます。
「当たらないから当てにいく」はＮＧ
フェアウェイウッド（以下・ＦＷ）が苦手でチョロや大ダフリのミスが多い人は「うまく当てる」ことで解決しようとして、さらにスイングを損なう悪循環に陥っているケースが多いように思います。
「当てたい」という意識や当たらない=球が上がらないことからくる「高く上げたい」という意識は、インパクトが点になりやすくリキみも生じやすい。スイングが詰まったり、ダウンスイングでクラブが寝るなどのエラーが生じ、それがミスの原因になります。
ＦＷはインパクトを意識せずに「振る」ことに集中したほうが結果的にうまく当たります。まずは、この意識改革をしていきましょう。
振った軌道上にボールがあるのが理想
高くティーアップしたボールをクリーンに打つ感覚がFWでナイスショットする秘けつ。当てたい、高く上げたい意識が強いとミスをする
GearのPOINT：じつはやわらかめのシャフトが扱いやすい
FWは1Wよりもやわらかいシャフトを選ぶとヘッドが走って「振る」イメージがわきやすい。大原も1WのフレックスはTXだが、FWはSを使用
〝空中を振る〞イメージならうまく打てる！
上げたい→払う
球を高く上げたい意識や「払い打ち」のイメージが強いと、クラブが寝てダフリやすい。高いティーで打つとヘッドがくぐってしまう
当てたい→打つ
上からぶつける動きになりやすく、インパクトが点になる。高くティーアップして打つとテンプラになりがち
いかがでしたか？ ぜひ、参考にして練習してみてください。
レッスン＝大原健陽
●おおはら・けんよう / 1996年生まれ、広島県出身。東北福祉大ゴルフ部出身で、現在は奥嶋誠昭コーチの「THE REAL SWING GOLF STUDIO」でレッスンやフィッティングを行なう。
構成＝鈴木康介
写真＝田中宏幸
協力＝取手桜が丘GC（アコーディア・ゴルフ）