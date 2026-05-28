FWでナイスショットを出すコツ！「当てにいく」からミスが出る!?

ＦＷが苦手な人ほど、当てにいく意識があり、ミスを招いていることが多い傾向があります。今回は、スイングが崩れないための「当てない」をレッスンしていきます。

「当たらないから当てにいく」はＮＧ

フェアウェイウッド（以下・ＦＷ）が苦手でチョロや大ダフリのミスが多い人は「うまく当てる」ことで解決しようとして、さらにスイングを損なう悪循環に陥っているケースが多いように思います。

「当てたい」という意識や当たらない=球が上がらないことからくる「高く上げたい」という意識は、インパクトが点になりやすくリキみも生じやすい。スイングが詰まったり、ダウンスイングでクラブが寝るなどのエラーが生じ、それがミスの原因になります。

ＦＷはインパクトを意識せずに「振る」ことに集中したほうが結果的にうまく当たります。まずは、この意識改革をしていきましょう。

振った軌道上にボールがあるのが理想

高くティーアップしたボールをクリーンに打つ感覚がFWでナイスショットする秘けつ。当てたい、高く上げたい意識が強いとミスをする

GearのPOINT：じつはやわらかめのシャフトが扱いやすい

FWは1Wよりもやわらかいシャフトを選ぶとヘッドが走って「振る」イメージがわきやすい。大原も1WのフレックスはTXだが、FWはSを使用

〝空中を振る〞イメージならうまく打てる！

軌道も自然とよくなります

上げたい→払う

球を高く上げたい意識や「払い打ち」のイメージが強いと、クラブが寝てダフリやすい。高いティーで打つとヘッドがくぐってしまう

当てたい→打つ

上からぶつける動きになりやすく、インパクトが点になる。高くティーアップして打つとテンプラになりがち

いかがでしたか？ ぜひ、参考にして練習してみてください。

レッスン＝大原健陽

●おおはら・けんよう / 1996年生まれ、広島県出身。東北福祉大ゴルフ部出身で、現在は奥嶋誠昭コーチの「THE REAL SWING GOLF STUDIO」でレッスンやフィッティングを行なう。

構成＝鈴木康介

写真＝田中宏幸

協力＝取手桜が丘GC（アコーディア・ゴルフ）