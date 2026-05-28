プロ野球セ・パ交流戦が27日、6試合が行われました。

セ・リーグは中日が2連勝、巨人が交流戦初勝利を飾りました。ヤクルト対西武は延長で試合が決まらず2−2の引き分け、パ・リーグはオリックス、日本ハム、ロッテの3球団が2連勝としています。

＜5月27日の交流戦結果＞

◆中日 7-2 楽天

勝利【中日】櫻井頼之介(1勝3敗)

敗戦【楽天】古謝樹(1勝4敗)

本塁打

【楽天】辰己涼介5号

【中日】鵜飼航丞4号、石川昂弥2号

◆巨人 5-1 ソフトバンク

勝利【巨人】戸郷翔征(2勝1敗)

敗戦【ソフトバンク】アルメンタ(1敗)

◆西武 2-2 ヤクルト

本塁打

【西武】ネビン8号

【ヤクルト】サンタナ10号

◆オリックス 5-2 DeNA

勝利【オリックス】曽谷龍平(3勝3敗)

敗戦【DeNA】篠木健太郎(1勝1敗)

セーブ【オリックス】マチャド（14S）

◆日本ハム 5-2 阪神

勝利【日本ハム】加藤貴之(5勝1敗)

敗戦【阪神】大竹耕太郎(2勝3敗)

セーブ【日本ハム】柳川大晟（1勝12S）

本塁打【阪神】森下翔太12号

◆ロッテ 5- 4広島勝利【ロッテ】坂本光士郎(2勝1敗)敗戦【広島】郄太一(1敗)セーブ【ロッテ】横山陸人(1敗17S)【ロッテ】山口航輝6号【広島】持丸泰輝3号、名原典彦1号