【本日から】「かつや」の人気メニュー5品が150円引きに！ 4日間限定の「感謝祭」開催
とんかつ専門店「かつや」は、5月28日（木）から5月31日（日）までの期間、人気メニュー5品を150円引きで楽しめる「感謝祭」を、全国の店舗で開催する。
【写真】定食やカレーもお得に！ 「感謝祭」対象メニュー一覧
■テイクアウトも適用
今回開催される「感謝祭」は、日頃の感謝を込めて実施される、4日間限定のお得なキャンペーン。
対象となるのは、定番の「カツ丼（竹）」をはじめ、特製ソースがクセになる「ソースカツ丼（竹）」、サクサクやわらかなとんかつをシンプルに味わえる「ロースカツ定食」、暑い時期にぴったりな「おろしカツ定食」、とんかつを楽しむためのカレー「カツカレー（竹）」の全5品だ。
いずれも、店内飲食だけでなくテイクアウトも適用。ネット注文実施店舗では、テイクアウトの事前予約＆決済で店舗での待ち時間を短縮できるネット注文も利用できる。
なお、各種割引券やアプリクーポンとの併用は不可。デリバリーは対象外となる。
【写真】定食やカレーもお得に！ 「感謝祭」対象メニュー一覧
■テイクアウトも適用
今回開催される「感謝祭」は、日頃の感謝を込めて実施される、4日間限定のお得なキャンペーン。
対象となるのは、定番の「カツ丼（竹）」をはじめ、特製ソースがクセになる「ソースカツ丼（竹）」、サクサクやわらかなとんかつをシンプルに味わえる「ロースカツ定食」、暑い時期にぴったりな「おろしカツ定食」、とんかつを楽しむためのカレー「カツカレー（竹）」の全5品だ。
いずれも、店内飲食だけでなくテイクアウトも適用。ネット注文実施店舗では、テイクアウトの事前予約＆決済で店舗での待ち時間を短縮できるネット注文も利用できる。
なお、各種割引券やアプリクーポンとの併用は不可。デリバリーは対象外となる。