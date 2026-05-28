「カツ丼（竹）」（感謝祭価格 704円）　※価格は税込み

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　とんかつ専門店「かつや」は、5月28日（木）から5月31日（日）までの期間、人気メニュー5品を150円引きで楽しめる「感謝祭」を、全国の店舗で開催する。

【写真】定食やカレーもお得に！ 「感謝祭」対象メニュー一覧

■テイクアウトも適用

　今回開催される「感謝祭」は、日頃の感謝を込めて実施される、4日間限定のお得なキャンペーン。

　対象となるのは、定番の「カツ丼（竹）」をはじめ、特製ソースがクセになる「ソースカツ丼（竹）」、サクサクやわらかなとんかつをシンプルに味わえる「ロースカツ定食」、暑い時期にぴったりな「おろしカツ定食」、とんかつを楽しむためのカレー「カツカレー（竹）」の全5品だ。

　いずれも、店内飲食だけでなくテイクアウトも適用。ネット注文実施店舗では、テイクアウトの事前予約＆決済で店舗での待ち時間を短縮できるネット注文も利用できる。

　なお、各種割引券やアプリクーポンとの併用は不可。デリバリーは対象外となる。