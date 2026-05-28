2つのボールを同じ強さで打つために必要な4条件とは！？【松本哲也のとことん上手くなる！パッティング家練メソッド/ゴルフ】

2つのボールを同じ強さで打つために必要な4条件とは

２つのボールを同じ強さで打つには、４つの条件を揃えること

最初に打ったボールと同じタッチで２球目のボールを打つ。パッティングの上手い人は、そのような芸当を簡単にやってのけます。このように２個のボールを同じタッチで打つためには、４つの条件が揃っていなければなりません。

その1は、芯で打つこと。その２は、ストローク中、握力を変えないこと。ゴルファーの中には、インパクトでパンチが入ったり、下りのラインでインパクトが緩んだりする人がいますが、このようなことをやっていては2つのボールを同じ強さで打つことはできません。

握りの強い弱いは関係なく、アドレスからフィニッシュまで、そして１球目も２球目も同じ強さで握ることが大切です。その3は、振り幅を変えないこと。

そしてその４がテンポを変えないです。いつも同じテンポでストロークができるかどうか？ このテンポについては、次回ご説明します。

出典：『とことん上手くなる!パッティング家練メソッド』著/松本哲也