【韓国】
中銀政策金利（5月）時刻未定
予想　2.5%　前回　2.5%（韓国中銀政策金利)

【ユーロ圏】
ユーロ圏景況感指数（5月）18:00
予想　92.3 　前回　93.0 （景況感指数)

ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（5月）18:00
予想　-19.0　前回　-19.0（ユーロ圏消費者信頼感)

【ブラジル】
雇用統計（4月）21:00
予想　N/A　前回　6.1%（失業率)

【米国】
個人所得・支出（4月）21:30
予想　0.4%　前回　0.6%（個人所得・前月比)　
予想　0.5%　前回　0.9%（個人支出・前月比)

PCE価格指数（4月）21:30　
予想　0.6%　前回　0.7%（PCE価格指数・前月比)　
予想　3.9%　前回　3.5%（PCE価格指数・前年比)　
予想　0.3%　前回　0.3%（コアPCE価格指数・前月比)　
予想　3.3%　前回　3.2%（コアPCE価格指数・前年比)

新規失業保険申請件数（05/17 - 05/23）21:30
予想　21.4万件　前回　20.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（05/10 - 05/16）　
予想　N/A　前回　178.2万件（継続受給者数)

耐久財受注（速報値）（4月）21:30
予想　3.0%　前回　0.8%（前月比)　
予想　0.4%　前回　0.9%（輸送除くコア・前月比)

実質ＧＤＰ（改定値）（2026年 第1四半期）21:30
予想　2.1%　前回　2.0%（実質GDP・前期比年率)　
予想　1.7%　前回　1.6%（個人消費・前期比年率)
予想　3.6%　前回　3.6%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想　4.3%　前回　4.3%（コアPCE価格指数・前期比年率)

新築住宅販売件数（4月）23:00
予想　66.7万件　前回　68.2万件（新築住宅販売件数)
予想　-3.9%　前回　7.4%（前月比)

【南アフリカ】
中銀政策金利（5月）22:00
予想　7.0%　前回　6.75%（南ア中銀政策金利)

※予定は変更することがあります