本日の予定【経済指標】
【韓国】
中銀政策金利（5月）時刻未定
予想 2.5% 前回 2.5%（韓国中銀政策金利)
【ユーロ圏】
ユーロ圏景況感指数（5月）18:00
予想 92.3 前回 93.0 （景況感指数)
ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（5月）18:00
予想 -19.0 前回 -19.0（ユーロ圏消費者信頼感)
【ブラジル】
雇用統計（4月）21:00
予想 N/A 前回 6.1%（失業率)
【米国】
個人所得・支出（4月）21:30
予想 0.4% 前回 0.6%（個人所得・前月比)
予想 0.5% 前回 0.9%（個人支出・前月比)
PCE価格指数（4月）21:30
予想 0.6% 前回 0.7%（PCE価格指数・前月比)
予想 3.9% 前回 3.5%（PCE価格指数・前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（コアPCE価格指数・前月比)
予想 3.3% 前回 3.2%（コアPCE価格指数・前年比)
新規失業保険申請件数（05/17 - 05/23）21:30
予想 21.4万件 前回 20.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（05/10 - 05/16）
予想 N/A 前回 178.2万件（継続受給者数)
耐久財受注（速報値）（4月）21:30
予想 3.0% 前回 0.8%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.9%（輸送除くコア・前月比)
実質ＧＤＰ（改定値）（2026年 第1四半期）21:30
予想 2.1% 前回 2.0%（実質GDP・前期比年率)
予想 1.7% 前回 1.6%（個人消費・前期比年率)
予想 3.6% 前回 3.6%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 4.3% 前回 4.3%（コアPCE価格指数・前期比年率)
新築住宅販売件数（4月）23:00
予想 66.7万件 前回 68.2万件（新築住宅販売件数)
予想 -3.9% 前回 7.4%（前月比)
【南アフリカ】
中銀政策金利（5月）22:00
予想 7.0% 前回 6.75%（南ア中銀政策金利)
※予定は変更することがあります
中銀政策金利（5月）時刻未定
予想 2.5% 前回 2.5%（韓国中銀政策金利)
【ユーロ圏】
ユーロ圏景況感指数（5月）18:00
予想 92.3 前回 93.0 （景況感指数)
ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（5月）18:00
予想 -19.0 前回 -19.0（ユーロ圏消費者信頼感)
【ブラジル】
雇用統計（4月）21:00
予想 N/A 前回 6.1%（失業率)
【米国】
個人所得・支出（4月）21:30
予想 0.4% 前回 0.6%（個人所得・前月比)
予想 0.5% 前回 0.9%（個人支出・前月比)
PCE価格指数（4月）21:30
予想 0.6% 前回 0.7%（PCE価格指数・前月比)
予想 3.9% 前回 3.5%（PCE価格指数・前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（コアPCE価格指数・前月比)
予想 3.3% 前回 3.2%（コアPCE価格指数・前年比)
新規失業保険申請件数（05/17 - 05/23）21:30
予想 21.4万件 前回 20.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（05/10 - 05/16）
予想 N/A 前回 178.2万件（継続受給者数)
耐久財受注（速報値）（4月）21:30
予想 3.0% 前回 0.8%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.9%（輸送除くコア・前月比)
実質ＧＤＰ（改定値）（2026年 第1四半期）21:30
予想 2.1% 前回 2.0%（実質GDP・前期比年率)
予想 1.7% 前回 1.6%（個人消費・前期比年率)
予想 3.6% 前回 3.6%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 4.3% 前回 4.3%（コアPCE価格指数・前期比年率)
新築住宅販売件数（4月）23:00
予想 66.7万件 前回 68.2万件（新築住宅販売件数)
予想 -3.9% 前回 7.4%（前月比)
【南アフリカ】
中銀政策金利（5月）22:00
予想 7.0% 前回 6.75%（南ア中銀政策金利)
※予定は変更することがあります