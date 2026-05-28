[速報] 鎌田大地のトロフィーリフト!



UEFAカンファレンスリーグ決勝

クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノ



/

鎌田大地がフル出場で貢献!

クリスタル・パレス初のECL制覇!

＼



ABEMAでWOWSPOに登録して

世界最高峰のスポーツを楽しもう

ABEMA de WOWSPOはこちら