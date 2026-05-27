NBA公認の新ブランド「NINJA BASKETBALL ARMY」が始動

プロバスケットボールリーグ「NBA」公認のストリートブランド「NINJA BASKETBALL ARMY」が始動した。

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同ブランドは、国内外で作品を発表するクリエイター 満永隆哉が率いる日本人クリエイターコレクティブ「NINJA BASKETBALL ANONYMOUS」がディレクション・プロデュースを担当している。

公式サイトでは、ブランドがコンセプトに掲げるストーリーを公開。日本の戦国時代にバスケットボールが存在した並行世界をテーマに、ストーリーやデザイン、キャラクター、ファッションを横断的に描写している。

また、NBA 2026〜2027シーズン開幕に合わせたオフィシャルローンチに先立ち、6月13日から21日までの期間、受注予約会を兼ねたアートエキシビション「初鳴 - SHOMEI -」を代官山駅徒歩1分に位置するギャラリー「Daikanyama Space R」で開催。和室や庭園を活用したバスケットボール文化と日本文化が交差する没入型の空間を設計し、アート作品やアパレルといったプロダクトを用意する。

■NINJA BASKETBALL ARMY 1st Exhibition：初鳴 - SHOMEI -

会期：2026年6月13日（土）〜6月21日（日）

会場：Daikanyama Space R

所在地：渋谷区恵比寿西1-35-3

時間：13:00〜21:00

■公式サイト