開催：2026.5.28

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 0 - 3 [フィリーズ]

MLBの試合が28日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとフィリーズが対戦した。

パドレスの先発投手はウォーカー・ビューラー、対するフィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェスで試合は開始した。

6回表、1番 カイル・シュワバー 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 SD 0-1 PHI、2番 トレー・ターナー 初球を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでフィリーズ得点 SD 0-2 PHI

9回表、2番 トレー・ターナー 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでフィリーズ得点 SD 0-3 PHI

試合は0対3でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのクリストフェル・サンチェスで、ここまで6勝2敗0S。負け投手はパドレスのウォーカー・ビューラーで、ここまで3勝3敗0S。フィリーズのアルバラドにセーブがつき、1勝1敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-28 07:36:12 更新