モデルにとろサーモン久保田を起用　サノバチーズがビームス ゴルフとコラボ

「サノバチーズ（SON OF THE CHEESE）」が、「ビームス（BEAMS）」が運営するレーベル「ビームス ゴルフ（BEAMS GOLF）」とのコラボレーションカプセルコレクション「サノバゴルフ（SON OF THE GOLF）」を発表した。5月29日からビームス ゴルフ 有楽町、神戸、大名古屋ビルヂング店、新静岡セノバ店、なんばパークス店、SON OF THE CHEESE FLAGSHIP STOREで販売し、6月1日からビームス公式オンラインストアで取り扱う。

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ブランド初となるゴルフラインとして展開する同コレクションは、落ち着いた大人の遊び心を落とし込み、アメリカンカジュアルなフロリダのゴルフカルチャーをコンセプトに掲げる。通気性に優れたアスレチック素材を使用したオープンカラーシャツや、昼と夜のゴルフコースの風景を総柄で落とし込んだシャツ、サノバチーズの定番MJKショーツをブラックとホワイトの2色で製作したほか、サノバチーズのロゴをあしらったソックス、2型のキャップ、スポーティーなモックネックTシャツなど全7型を揃える。価格帯は2420〜2万6400円。

なおヴィジュアルには、お笑いコンビ とろサーモンの久保田かずのぶを起用した。

◾️ビームス：公式オンラインストア