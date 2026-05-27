ジャック・マッコロー（Jack McCollough）とラザロ・ヘルナンデス（Lazaro Hernandez）が手掛ける「ロエベ（LOEWE）」が、サッカースペイン代表チームとの4年間にわたるパートナーシップを締結した。2026年の北中米大会から、2030年にスペイン、ポルトガル、モロッコで開催される大会まで、世界各地で行われる試合を巡るためのトラベルワードローブを提供する。

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同パートナーシップは、2026年の男子代表チームに向けてテーラリング、カジュアルウェア、シューズ、レザーグッズを提供することから始動。スーツはロエベのアトリエで仕立て、動きに合わせてさりげなく現れるロエベ アナグラムの刺繍を袖裏にデザインした。

パートナーシップに際し、ブルーノ・スタウブ（Bruno Staub）が手掛けたポートレートシリーズを公開。マドリード郊外のラス・ロサスにある代表チームのトレーニング施設を舞台に、ペドリ（Pedri）、ウナイ・シモン（Unai Simón）、ロドリ（Rodri）、パウ・クバルシ（Pau Cubarsí）、ニコ・ウィリアムズ（Nico Williams）がモデルとして出演した。