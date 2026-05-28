日経225先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比230円高の6万5250円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
67904.45円 ボリンジャーバンド3σ
65829.90円 ボリンジャーバンド2σ
65250.00円 28日夜間取引終値
64999.41円 27日日経平均株価現物終値
64806.00円 5日移動平均
63755.35円 ボリンジャーバンド1σ
62925.00円 一目均衡表・転換線
62425.00円 一目均衡表・基準線
61680.80円 25日移動平均
59606.25円 ボリンジャーバンド-1σ
57531.70円 ボリンジャーバンド2σ
57471.07円 75日移動平均
55720.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55457.15円 ボリンジャーバンド3σ
55115.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
51568.45円 200日移動平均
株探ニュース
67904.45円 ボリンジャーバンド3σ
65829.90円 ボリンジャーバンド2σ
65250.00円 28日夜間取引終値
64999.41円 27日日経平均株価現物終値
64806.00円 5日移動平均
63755.35円 ボリンジャーバンド1σ
62925.00円 一目均衡表・転換線
62425.00円 一目均衡表・基準線
61680.80円 25日移動平均
59606.25円 ボリンジャーバンド-1σ
57531.70円 ボリンジャーバンド2σ
57471.07円 75日移動平均
55720.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55457.15円 ボリンジャーバンド3σ
55115.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
51568.45円 200日移動平均
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