　28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比230円高の6万5250円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

67904.45円　　ボリンジャーバンド3σ
65829.90円　　ボリンジャーバンド2σ
65250.00円　　28日夜間取引終値
64999.41円　　27日日経平均株価現物終値
64806.00円　　5日移動平均
63755.35円　　ボリンジャーバンド1σ
62925.00円　　一目均衡表・転換線
62425.00円　　一目均衡表・基準線
61680.80円　　25日移動平均
59606.25円　　ボリンジャーバンド-1σ
57531.70円　　ボリンジャーバンド2σ
57471.07円　　75日移動平均
55720.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55457.15円　　ボリンジャーバンド3σ
55115.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
51568.45円　　200日移動平均

株探ニュース