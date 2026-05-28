TOPIX先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比10.5ポイント高の3926ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4047.47ポイント ボリンジャーバンド3σ
3974.62ポイント ボリンジャーバンド2σ
3926.00ポイント 28日夜間取引終値
3923.90ポイント 5日移動平均
3918.01ポイント 27日TOPIX現物終値
3901.77ポイント ボリンジャーバンド1σ
3868.75ポイント 一目均衡表・転換線
3828.92ポイント 25日移動平均
3820.00ポイント 一目均衡表・基準線
3756.07ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3750.49ポイント 75日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3683.22ポイント ボリンジャーバンド2σ
3678.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3610.37ポイント ボリンジャーバンド3σ
3456.80ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4047.47ポイント ボリンジャーバンド3σ
3974.62ポイント ボリンジャーバンド2σ
3926.00ポイント 28日夜間取引終値
3923.90ポイント 5日移動平均
3918.01ポイント 27日TOPIX現物終値
3901.77ポイント ボリンジャーバンド1σ
3868.75ポイント 一目均衡表・転換線
3828.92ポイント 25日移動平均
3820.00ポイント 一目均衡表・基準線
3756.07ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3750.49ポイント 75日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3683.22ポイント ボリンジャーバンド2σ
3678.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3610.37ポイント ボリンジャーバンド3σ
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