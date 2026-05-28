　28日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比10.5ポイント高の3926ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4047.47ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3974.62ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3926.00ポイント　　28日夜間取引終値
3923.90ポイント　　5日移動平均
3918.01ポイント　　27日TOPIX現物終値
3901.77ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3868.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3828.92ポイント　　25日移動平均
3820.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3756.07ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3750.49ポイント　　75日移動平均
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3683.22ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3678.38ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3610.37ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3456.80ポイント　　200日移動平均

株探ニュース