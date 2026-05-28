28日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比10.5ポイント高の3926ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4047.47ポイント ボリンジャーバンド3σ

3974.62ポイント ボリンジャーバンド2σ

3926.00ポイント 28日夜間取引終値

3923.90ポイント 5日移動平均

3918.01ポイント 27日TOPIX現物終値

3901.77ポイント ボリンジャーバンド1σ

3868.75ポイント 一目均衡表・転換線

3828.92ポイント 25日移動平均

3820.00ポイント 一目均衡表・基準線

3756.07ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3750.49ポイント 75日移動平均

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

3683.22ポイント ボリンジャーバンド2σ

3678.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

3610.37ポイント ボリンジャーバンド3σ

3456.80ポイント 200日移動平均



株探ニュース