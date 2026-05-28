　28日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の823ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

879.02ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
854.31ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
833.20ポイント　　5日移動平均
829.59ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
826.84ポイント　　27日東証グロース市場250指数現物終値
823.00ポイント　　28日夜間取引終値
806.50ポイント　　一目均衡表・転換線
804.88ポイント　　25日移動平均
791.00ポイント　　一目均衡表・基準線
780.17ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
765.71ポイント　　75日移動平均
755.45ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
740.75ポイント　　200日移動平均
736.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
730.74ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
729.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

株探ニュース