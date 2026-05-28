28日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の823ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



879.02ポイント ボリンジャーバンド3σ

854.31ポイント ボリンジャーバンド2σ

833.20ポイント 5日移動平均

829.59ポイント ボリンジャーバンド1σ

826.84ポイント 27日東証グロース市場250指数現物終値

823.00ポイント 28日夜間取引終値

806.50ポイント 一目均衡表・転換線

804.88ポイント 25日移動平均

791.00ポイント 一目均衡表・基準線

780.17ポイント ボリンジャーバンド-1σ

765.71ポイント 75日移動平均

755.45ポイント ボリンジャーバンド2σ

740.75ポイント 200日移動平均

736.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

730.74ポイント ボリンジャーバンド3σ

729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）



株探ニュース