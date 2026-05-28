◇欧州カンファレンスリーグ決勝 クリスタルパレス 1―0 ラヨ・バジェカノ（2026年5月27日 ドイツ・ライプチヒ）

サッカーの欧州カンファレンスリーグ（ECL）決勝で日本代表MF鎌田大地（29）のクリスタルパレス（イングランド）がラヨ・バリェカノ（スペイン）を1―0で下し、初優勝を飾った。クリスタルパレスは来季の欧州リーグ（EL）出場権を獲得した。

クリスタルパレスは後半6分、MFウォートンのシュートを相手GKがはじいたところをFWマテタが押し込み、決勝点を挙げた。ボランチで先発した鎌田はフル出場で勝利に貢献。試合後は優勝カップを掲げ、サポーターから大歓声を浴びた。

ECLは欧州チャンピオンズリーグ（CL）、ELに次ぐ大会として2021〜22年シーズンからスタート。クリスタルパレスは1次リーグこそ10位だったものの、プレーオフ、決勝トーナメントを勝ち進み、シャフタル・ドネツク（ウクライナ）との準決勝では鎌田のゴールなどで2戦合計5―2として決勝へ進んでいた。

鎌田はEフランクフルト時代の21〜22年シーズンにEL制覇に貢献しており、日本人で初めて“欧州カップ戦2冠”に輝いた。昨季加入したクリスタルパレスではFA杯も制している。カップウイナーとして、W杯北中米3カ国大会で優勝を目指す日本代表に合流する。

▼マテタ 最高の気分。欧州でやってのけたんだ。今はただ祝いたい。パーティーをしたい。信じられない。全てやり遂げた。