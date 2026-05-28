あると助かるぅぅぅ♡【業務スーパー】ストックしておきたい「冷凍おかず」

【業務スーパー】では、忙しい日のごはん作りをサポートしてくれそうな「冷凍おかず」が販売されています。和風おかずや揚げ物など、食卓にプラスしやすいラインナップ。冷凍庫にストックしておきたくなる注目商品をチェックしてみましょう。

下ごしらえ不要が嬉しい

「冷凍揚げ出し豆腐」 \375.84

冷凍タイプの揚げ出し豆腐。表面にはおから粉の衣がついています。面倒な下ごしらえの手間を省けるので、忙しい日でも手軽に用意しやすそうなのが魅力かも。つゆと合わせるのはもちろん、余ったら溶き卵と一緒に煮て、白米にのせて丼として楽しむのも良さそう。おかずとしてもメインとしても活躍しそうな冷凍食品です。

お弁当おかずにも使いやすそう

「和風しそ香る鶏むね春巻」 \429.84

味付き鶏むね肉をしそと春巻の皮で包んだ一品。お弁当や軽食用にストックしておくと便利そうです。鶏むね肉 × しその組み合わせが爽やかなアクセントになってくれそうで、揚げ物ながら軽やかに食べ進められるかも。あと一品追加したい日のメニューとしても活躍するはず。

ストックしてあると安心おかず

「ちくわの磯辺揚げ」 \398

ちくわをあおさ入りの衣で包んで揚げた一品。お弁当のおかずとしてはもちろん、うどんやそばに添えるアレンジも楽しめそうです。インスタグラマーの@arimama_chanさんは「実際に食べてみるとあおさの風味がよく満足感あり！」とコメントしています。冷凍庫にあると安心感を与えてくれそうなおかずです。

ガッツリ系メニューを楽しみたいときに

「肉厚極旨とんかつ」 \591.84

自家製生パン粉を使ったとんかつ。メインのおかずとして頼れそうな一品です。インスタグラマーの@racco_clubさんも常にストックするほど愛用している冷凍食品。食べ盛りの子どもがいる家庭にはぴったり。カツ丼やカツカレーなど、アレンジメニューにも使いたくなりそうです。

忙しい日のごはん作りを助けてくれそうな業務スーパーの冷凍おかず、気になった人はぜひチェックしてみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@racco_club様、@arimama_chan様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Aoi.S