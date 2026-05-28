実業家兼モデルの才女、愛車ポルシェから降り立つスタイリッシュな姿に反響
モデル、タレントで実業家として顔ももつマギーが26日、自身のInstagramを更新し、全身ホワイトでまとめたスタイリッシュなコーデを披露し、反響を集めている。
【写真】何頭身あるの!? マギー、愛車のそばでモデル立ち
先日34歳になったばかりのマギー。この日公開した写真は、1枚目のライラックなカラーリングのスポーツカーポルシェGT4RSから降り立つ姿に始まり、車のそばで佇んでいるショットなど。Helsaの白いセットアップに、エルメスのバッグ＆サンダル、レイバンのサングラスで決めたスタイリッシュな姿だ。
コメント欄には「リアル女神」「カッコ良すぎる」といった声が寄せられている。
■マギー
1992年5月14日生まれ。神奈川県出身。2008年、オーディションをきっかけにデビュー。モデルやタレント、女優として活躍。2020年にYouTubeチャンネルを開設し、2025年にはABEMAモータースポーツアンバサダーに就任した。
引用：「マギー」Instagram（@maggymoon）
【写真】何頭身あるの!? マギー、愛車のそばでモデル立ち
先日34歳になったばかりのマギー。この日公開した写真は、1枚目のライラックなカラーリングのスポーツカーポルシェGT4RSから降り立つ姿に始まり、車のそばで佇んでいるショットなど。Helsaの白いセットアップに、エルメスのバッグ＆サンダル、レイバンのサングラスで決めたスタイリッシュな姿だ。
■マギー
1992年5月14日生まれ。神奈川県出身。2008年、オーディションをきっかけにデビュー。モデルやタレント、女優として活躍。2020年にYouTubeチャンネルを開設し、2025年にはABEMAモータースポーツアンバサダーに就任した。
引用：「マギー」Instagram（@maggymoon）