本拠地ツインズ戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は26日（日本時間27日）、本拠地でツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場。5打数1安打2打点もチームは延長11回に3-5で敗れた。2点を追う8回には、値千金の19号同点2ランを放った。球団公式SNSが直後に公開した、広報の“遊び心”溢れる画像にファンは魅了されている。

村上は、8回1死一塁からツインズ先発ライアンの甘く入った変化球を完璧に捉えた。打球速度108.4マイル（約174.5キロ）、飛距離380フィート（約115.8メートル）の打球は右翼席へ一直線。村上は打球の行方を見守ると、バットを放り投げて、ゆっくりと一塁へ進みだした。

球団公式SNSは、「芸術作品だ」と記して1枚の画像を公開。万華鏡のような幾何学模様が光り輝く中心で、村上がバットをスイングしている。特別仕様のグラフィックには、ネット上の日本のファンから反響が寄せられている。

「バットにボールが触れた瞬間を完全再現してる画像」

「角度を変えると色々な村上さんが出てきそうw」

「ソシャゲで村神が当たった時の演出」

「ホログラムや！！」

「万華鏡村上宗隆」

村上の本塁打は2試合連続。19発はアルバレス（アストロズ）やジャッジ（ヤンキース）を抑え、堂々のリーグトップ。シーズン162試合に換算すると57発ペースだ。



（THE ANSWER編集部）