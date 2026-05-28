間もなく梅雨の時期を迎えます。雨の日や曇りの日に「なんとなく頭が重い」「ズキズキ頭が痛む」という経験はありませんか。近年、天気による不調は「気象病」と呼ばれ、そのメカニズムの解明が進んでいます。気象病の正体とその対処方法について、事業場向けの産業保健支援を行うエムステージ（東京都品川区）産業保健事業部保健師業務マネジャーで、保健師の本田和樹さんが解説します。

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天気によって頭痛に悩まされるメカニズムとは？

気圧の変化によって引き起こされることがある頭痛。最近の研究では、耳の奥にある「内耳（ないじ）」が深く関係していることが明らかとなっています（※1）。

内耳には、「音を聞き取ること」と「体のバランスを保つこと」という大きく2つの役割があります。このうち「バランスを保つ」仕組みの中に、気圧の変化を感じ取るセンサーが存在することが近年の研究で示唆されました。

気圧が急激に変化すると、このセンサーが脳へ過剰な情報を送ってしまいます。その結果、呼吸や体温など、生命維持に不可欠な機能を無意識のうちに調整する「自律神経」の乱れを引き起こします。すると、血管の拡張や神経の過敏状態を招き、頭痛が発生するのです。

頭痛以外にも、めまいや耳鳴り、関節痛、だるさや眠気、気分の落ち込みなど、多様な症状が見られるのも気象病の特徴です。

梅雨時期の気象病を和らげる「4つのセルフケア」

気象病は、日々の環境調整やちょっとした習慣で、その影響を最小限に抑えることができます。次の4つの対策が有効です。

（1）室内環境のコントロール

梅雨時期の「高湿度」は体にとって大きなストレスになり、自律神経の乱れを加速させます。冷房や除湿機を活用し、湿度は50〜60％に調節しましょう。

（2）空気の循環と小まめな換気

小まめに換気を行い、室内の空気を停滞させないことも重要です。サーキュレーターや扇風機を併用し、できる限り湿気が入り込まないよう工夫するとさらに有効です。

（3）耳マッサージの実施

「内耳」の血流を整えることも有効な手段です。「引っ張る」「回す」「包む」の3ステップで、くるくると耳を動かすマッサージをすると、頭痛が和らぐケースがあります。

・引っ張る：両耳を軽くつまみ、上、下、横にそれぞれ5秒ずつ引っ張る

・回す：耳を引っ張ったまま、後ろに向かってゆっくり5回回す

・包む：耳を包むように折り曲げ、そのまま5秒間キープする

（4）規則正しい生活習慣の維持

気圧の変化に負けない身体づくりのために、規則正しい生活習慣を意識しましょう。日光を浴び、良質な睡眠を取ることで、より気圧の変化に強い体をつくることができます。

・朝の光を浴びる：朝起きて光を浴びることで体内時計がリセットされ、自律神経が整うといわれています。特に梅雨の時期は日光を浴びることが難しい天気が続きますが、日中晴れ間が見えるときには外に出て、できるだけ日光を浴びるよう心掛けましょう。

・良質な睡眠：睡眠不足は自律神経が乱れる原因の一つです。就寝1〜2時間前に入浴し体温を上げ、寝る前のスマホを控えることで、質の良い睡眠に近づきます。

自分のパターンを知り気象病に備える

気象病による頭痛は、これまで「体質だから仕方ない」と諦められがちでした。しかし、メカニズムが解明されたことで、日々の環境調整やセルフケアによる対策が可能となりました。

天候そのものを変えることはできませんが、ご自身の体質や発症のパターンを理解し、適切に備えることで、不調の影響を最小限に抑えることができます。今回ご紹介したポイントをヒントに、自分に合った対処法を見つけ、健やかな日々を送りましょう。

【参考文献】

※（1）出典：愛知医科大学医学部「Lowering barometric pressure induces neuronal activation in the superior vestibular nucleus in mice」