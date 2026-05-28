ウルグアイ代表がW杯で着用するユニフォームに注目

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月11日に開幕する。

新フォーマットでの開催となるなか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」はウルグアイ代表がW杯本大会で着用する1着に注目している。

今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの共同開催。3か国での共同開催は初となり、出場国も32チームから48チームへと増加した。4チームずつの12グループに分かれ、上位2チームと、3位チームの中で成績が上位の8チームが決勝トーナメント（ラウンド32）へと進出する。

各国本大会へ向けて準備を進め、着用する新ユニフォームも続々と発表。ウルグアイの1stユニフォームのテーマは「THE SOUL（ラ・アルマ）」。伝統のスカイブルー（セレステ）を基調とした、極めてクラシカルなヘンリーネックの襟付きデザインとなっている。

「ウルグアイの音楽家ホルヘ・ドレクスラーの『我々には空の色の魂がある』から、ナイキはウルグアイの空のさまざまな色合いを再解釈し、純粋で鮮やかでクラシックなスカイブルーを作りあげたという」

ウルグアイ2ndユニフォームのテーマは「LA GLORIA（ラ・グロリア／栄光）」。

「まるで戦士の鎧のようなデザイン。これは国歌の一節「Orientales, la patria o la tumba… Libertad o con gloria morir（東方の人々よ、祖国か墓場か…自由か栄光の死か）」を体現し、勝利への執念を「鎧」として視覚化されたもの。着想はモンテビデオにある有名なセンテナリオ・スタジアムが参考にされており、上空から見たスタンドのパターンと、1930年から1970年までのワールドカップのトロフィーだったジュール・リメ杯のデザインも取り入れられているという」と、ともさんはデザインを解説している。（FOOTBALL ZONE編集部）