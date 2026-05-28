テニスの全仏オープンは26日（日本時間27日）、女子シングルス1回戦が行われ、大坂なおみがラウラ・ジーゲムント（ドイツ）と対戦した。6-3、7-6のストレート勝ちを収め、見事に2回戦への切符を手にした大坂だが、この日ファンの視線を最も釘付けにしたのは、試合前に行われた驚きの“イリュージョン”だった。

【映像】賛否両論を巻き起こしたド派手なウェア（実際の映像）

試合が行われるコートに足を踏み入れた大坂の姿に、会場の観客は目を丸くした。なんと、見慣れたテニスウェアではなく、足元まで隠れるエレガントな黒のゴージャスなロングドレスを身に纏って登場したのだ。客席がどよめきに包まれる中、大坂がおもむろにそのドレスを脱ぎ捨てると、煌びやかな輝きを放つ「金ピカ」のド派手なスコート姿に変身。まるでファッションショーのような突然の衣装替えに、会場は瞬く間に騒然とした空気に包まれた。

この規格外の演出と奇抜なファッションに対し、SNS上でもすぐさま大きな反響が巻き起こった。ファンからは「ゴールドウエア凄かったな〜」「格好良いな」「大坂なおみ！やるなぁ…」と、そのスター性を称賛する声が続出。さらには、あまりの華やかさに「まるでパーティー」「テニスじゃなくてクラブに行く？」と、思わずツッコミを入れるようなコメントも飛び交い、ネット上は大盛り上がりとなった。

一方で、そのまばゆい輝きに対しては疑問の声も上がっている。対戦相手のプレーへの影響を懸念し、「光を反射する素材は反対」「あんなに光っててルール違反にならないのか」といった冷静な指摘も一部で見受けられた。賛否両論を巻き起こすド派手なウェアだったが、しっかりとストレート勝ちで結果を残すあたりはさすがの一言。プレーでもファッションでも強烈なインパクトを残した大坂の次戦に、世界中が熱い視線を送っている。

（ABEMA／WOWSPO／全仏オープンテニス）