【難解略語】「mf」が何の略か分かりますか？　音楽の授業で習った…

突然ですが、「mf」が何の略か知っていますか？

強弱の記号を表す…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「メゾフォルテ」でした！

メゾフォルテは、音楽の楽譜に記される強弱記号のひとつで、「mf」と表記されます。イタリア語で「mezzo（メゾ）」は「半分」や「中程度」を意味し、「forte（フォルテ）」は「強く」を意味します。つまりメゾフォルテは、「やや強く」あるいは「中程度の強さで」演奏することを指示する記号です。

強弱記号には段階があり、一般的に弱い方から順に、ピアニッシモ（pp）・ピアノ（p）・メゾピアノ（mp）・メゾフォルテ（mf）・フォルテ（f）・フォルティッシモ（ff）と並びます。

クラシック音楽はもちろん、吹奏楽やピアノの楽譜など幅広いジャンルで頻繁に登場する記号で、音楽を学び始めた方が早い段階で目にすることになります。演奏者はこの記号を見て、音の大きさだけでなく、曲全体のバランスや前後の強弱の流れも考慮しながら表現を工夫します。「mf」の背景にはこのような豊かな音楽表現の世界が広がっているんですよ！

次回の難解略語もお楽しみに！

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