「側溝」や「地割れ」で排泄する人まで…能登半島地震で被災者を襲った「トイレ問題」の悲惨な現実

災害対策を語る際、最重要なのは命を守ることであり、家や財産を失わないことだ。これらは生存のための絶対条件である。しかし、大災害により命が助かった後、生存者に例外なく、かつ「極めて私的で切実な危機」が襲ってくる。それが「トイレ問題」だ。

「トイレ問題」については表立って語られることは少ないが、災害のたびに大きな課題となっており、今後の懸念事項にもなっている。過去にも都市部のタワーマンションの課題として、『「トイレが使えずお風呂にも入れない…」都心の超高級タワマンが見て見ぬふりをする「ヤバすぎる災害リスク」』などの記事で解説を行ってきた。

人間は、1食や2食を抜いても生存はできるし、食料や水であれば他から供給してもらうこともできるだろう。しかし、排泄を数時間以上止めることは生物学的に不可能である。

食糧や水の備蓄については徐々に浸透しつつあり、世論調査などでも備えが進んでいる傾向にある。令和7年の内閣府「防災に関する世論調査」でも、飲料水は7割近く、食料は6割近くが3日分を備蓄していると回答しているが、トイレの備えはそれらの半数以下の3割にも満たない状態だ。

今回は、著者が各地の被災地で見聞・体験した内容や、SNSに寄せられたコメント、さらに災害時のトイレ問題に関する最新の経験調査から、災害時に深刻な課題となるトイレ問題について掘り下げてみたい。

被災地で起きている「流せない」現実

過去、あちこちの地震被災地で起きているトイレ問題として、まず著者のSNSに寄せられた体験談を紹介したい。そこには「衣装ケースを便器とした」「水の流れている側溝をトイレとした」といった切実なケースが寄せられていた。

「（東日本大震災後に）水を確保できずトイレが流せない、外でしようにも排泄できる場所がない（性被害に遭うのが怖い）。家のトイレが使えなくなり、衣装ケースを使いました」という実体験では、「衣装ケースは蓋ができるので苦肉の策で」活用された事情もあるそうであった。

また、トイレの洗浄水確保も大きな課題だ。「仮にポリタンクがあったとしても、単身者（しかも女性）が給水先を往復するのはなかなか難しかったのではないか」との声もあった。

たとえ排水管が無事で流せる状態であったとしても、トイレを1回流すのに必要な水量は、最近の大便器（大洗浄5L以下）であっても、古いタイプ（10L前後）であっても、ペットボトルの水などで簡単に賄える量ではない。

これがマンションの上階や階段が必要な高台の住居、また水の運搬に自家用車が使えない場合では、より深刻になっていくだろう。水が得られない際の「トイレの備え」は必須になる。

側溝までがトイレとして使用された

能登半島地震で被災された方のお話では、「普段は流れていない側溝に水が流れていて、そこに跨がって用を足していた人がいた」との体験談もあった。都市部では難しいと思われるが、水が流れる側溝までがトイレとして使用された事例である。

著者が直接見聞した範囲でも、熊本地震や能登半島地震において「流せない便器」をやむなく使用したとみられる事例が複数見られた。便器が「山盛り」になってもなお、排泄する場所がなく、やむを得ず利用したというケースだ。

さらに、能登半島地震では金沢市に隣接した自治体の住宅街の公園で、「地割れをトイレとして使用した」ケースも実際に確認している。

高性能なトイレカーや洋式などの快適なトイレは、導入されても優先的に使用されるためか、処理が間に合わず使用できなくなっている光景も目にした。地震から約３か月後の2024年3月末時点でも、現地ではトイレを探して車で移動してくる親子を見かける現状であった。

アンケートから見えた、現代住宅の死角と排泄物の処理

次に、著者がX（旧Twitter）を中心に実施したアンケートに寄せられた声を紹介する（回答期間：2026年3月15日〜26日、有効回答数：56件、20代〜60代の男女、発災時の居住地：北海道から沖縄）。

アンケートの中で「自宅のトイレが通常通り使えなくて困った」経験がある方は17人（30.4%）であった（※割合は回答数に対して。以下同じ）。トイレが使えなくなった主な原因（複数回答）としては、12名（70.6%）が「断水・上水管の損傷」であり、「排水管の破損などで水が流せない状態だった」「停電でマンションのポンプが作動しなかった」方が各3名（同17.6%）であった。

「自宅建物が損傷、または損傷の疑いがあり自宅にとどまれなかった」方は4名（同23.5%）であったが、自宅は無事でもトイレが使えなかった人が多かったことがうかがえる。中でも「水が供給されない」「排水管の破損」「停電によるマンションポンプの停止」といった「流せない」ケースによって事態が発生していたことがわかる。

アンケートでは「約1.5キロ離れた液状化被害があった場所の下水道管が破損したため」という回答もあった。大地震が発生した際、周辺地域の地盤に液状化現象が起こると、敷地内だけでなく地下に張り巡らされた下水道管が損傷し、使用できなくなるケースが発生する。

上水道が復旧したとしても、下水が流せない状態（下流側の破損）では汚水を流すことができない。自宅の建物や設備が無事でも、周囲のインフラ損傷によって事実上流せない事態に陥るのだ。東日本大震災では、液状化被害のあった浦安市で下水道の復旧率100%に至ったのは1か月以上経った4月15日であった。アンケートの自由回答では、能登半島地震で被災された方の「修理業者の下水に至っては11ヶ月後に修理が完了」との回答もあった。

集合住宅の各家庭レベルだけでは対応が難しい

さらにマンションなどの集合住宅では、「停電でポンプが作動しなかった」ようなケースは無視できない。排水管の経路に損傷・異常があったときにも流すことができず、最悪の場合は下の階に汚水が逆流する事態を招きかねない。

自由記述でも「低層階に住んでいるので、高層階の人の汚水が逆流してこないかとても不安です。携帯トイレを備えていても、家が汚水で汚れたら在宅避難できません」との意見があり、集合住宅の各家庭レベルだけでは対応が難しい問題だ。

具体的にどのようなことで困ったかという問いに対して、最も多く、圧倒的だった問題は「排泄物の処理（流せない、捨てられない）」であり、15名（同88.2%）が直面していた。次いで、それに起因する「悪臭・衛生環境の悪化」が6名（35.3%）、トイレに行く回数を減らすため、水分や食事を我慢したという方は3名（17.6%）であった。

大災害時には、平時と同様のごみ回収・処理が継続できない場合もある。家庭ごとに発生した汚物をどのように保管・回収・処理するかといった課題は、上下水道が流せなくなった際、仮設トイレ等が使えない状況下で否応なしに直面することになる。

我々が日々頼っている水洗トイレは、「流せば目の前から消える」魔法のようなシステムだ。それに慣れきった現代人にとって、目の前に留まり続ける排泄物と、それに伴う「悪臭・衛生環境の悪化」は、耐え難いストレスとなる。さらに、暗闇の中での夜間使用や、プライバシーが欠如した状態での排泄は、人々の心理的負担を極限まで高める。

【後編を読む】＜過去の震災でも被災者が直面…災害時の「仮設トイレ」、じつは命にかかわる大問題となっていた＞

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