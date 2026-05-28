「ジャルジャル」福徳秀介さんが話題エッセイストのトークイベントにサプライズ登場。語られたM-1グランプリ敗退、涙の真相。

2026年4月28日、エッセイスト・中前結花さんによる最新刊『ドロップぽろぽろ』の発売を記念し、「代官山 蔦屋書店」でトークイベントが開催されました。

本作は、半年で完売した私家版ZINE『ドロップぽろぽろ』を大幅改稿し、新たに刊行された一冊。さまざまな涙をテーマにした15編のエッセイが収録されており、発売5日で重版が決定するなど、すでに話題を呼んでいます。

これまで刊行してきた本では糸井重里さんや麒麟の川島明さん、今回の『ドロップぽろぽろ』では俵万智さんが帯に推薦の言葉を寄せるほど、多くの絶賛を集めている中前さんのエッセイ。日常にふと訪れる感情の揺れ動きを、丁寧にすくい取って綴られた文章は、多くの読者からも共感を集めています。

この日のイベント、告知の時点では「あたたかく優しい中前結花さんの世界はどのようにして作られてきたのか」「その言葉はどのように磨かれてきたのか」をテーマにした対談が行われることだけが発表され、ゲストはシークレットとなっていました。

そして当日。会場を驚かせたサプライズゲストは、なんとお笑いコンビ「ジャルジャル」の福徳秀介さん！ 思わぬ登場に、会場からは大きなどよめきと歓声が上がりました。

実はこのお二人、同じ中高一貫校、さらに系列大学の先輩・後輩という意外な関係が。対談では、そんな学生時代のエピソードからスタートしました。当日のイベントの様子をリポートします。

中高時代の先輩と後輩

“出会い”は、中前さんが中学生、そして福徳さんが高校生だったころに遡ります。中前さんと福徳さんは同じ時期に、同じ中高一貫校に通っていました。福徳さんがジャルジャルの相方の後藤淳平さんと出会ったのもこの学校です。

福徳さんと後藤さんが高校時代にラグビー部で出会い、大親友となったのは有名な話。二人は休み時間によく、学校の保健室で一緒に時間を過ごしていたのだとか。

福徳さんと後藤さんが保健室で何をしていたのかというと、“具合を悪くしてベッドで横になっている誰か”を笑わせようと、カーテン越しに、まるでコントのような会話を繰り広げていたのだといいます。そしてその声をカーテンの向こうで聞いていたのが、まさに同じ保健室を利用していた中学生の中前さんでした。当時、体調を崩しがちだった中前さんは、頻繁に保健室のベッドで休んでいたのです。

時を経て2019年、中前さんはその保健室での出来事ををウェブメディアに「12月、“結果”が出るそのときに思うこと」として寄稿。このエッセイを大幅に改稿、「先輩の12月」と改題された編が、『ドロップぽろぽろ』にも収録されています。その一部を抜粋します。

（以下、抜粋）当時、その保健室で眠っていると必ず聞こえてくる声があった。中高一貫校だったために、高校生の先輩が数人訪れていつもぺちゃくちゃとお喋りをしていたのだ。話していたのは、主にふたりの男性の先輩だった。保健室の先生を交えて話していたり、ごくたまに数人が集まっていることもあったけれど、そのふたりはとにかくたのしそうだった。ケタケタとよく笑い、「お前」「お前」と呼び合うのが、なんだかとても嬉しそうなのだ。（中略）その先輩の名は、後藤さんと福徳さんといった。（以上、抜粋）『ドロップぽろぽろ〜先輩の12月』より

中前さんがウェブマガジンに寄稿した当時、そのエッセイは話題となり、ファンの方経由で福徳さんも知ることとなりました。

その縁から中前さんは、ジャルジャルタワー JARUJARU TOWER（YouTube）で公開された、学生時代を振り返るフェイクドキュメンタリー企画に「保健室での出来事の証言者」として出演。

今回のトークイベントに、中前さんはその６年前のYouTube出演時に着ていた服で登壇。

中前結花（以下、中前）「だからちょっと若作りした服です」

冗談交じりに話すと、福徳さんとともに会場は笑いに包まれました。

「ジャルジャル」青春時代の“証言者”

福徳さんは、初めて「12月、“結果”が出るそのときに思うこと」を読んだ当時のことを振り返りました。

「ジャルジャル」 福徳秀介さん（以下、福徳）「青春時代の話って、仲間と久しぶりに会ったときに盛り上がることはありますけど、“証言者”って普通はいませんよね。

でも、中前さんが記録してくれました。ほんまに嬉しいですね。エッセイを読んで、『俺たちめっちゃええやん、こんな青春時代送ってたんや。あのころの青春はほんまもんやったわ』と思えたんです」

さらに今回の新刊『ドロップぽろぽろ』についても独特の感性での感想が。

福徳「季節のいい日にワンピースで外出したら、下から吹いてきた風で、裾が少し膨らむ瞬間ってあるじゃないですか。中前さんのエッセイを読んでいるとき、そんな感じがしました。爽やかで、身体の芯が心地よくなる感覚というか」

中前「なんでスカートに詳しいんですか？」

福徳「コントでスカートを履いた時に感じたんですよ。“何これ、めっちゃええやん”って」

中前さんのツッコミへの福徳さんの返答と同時に、会場からは再び笑いが起こりました。

M-1グランプリで流した涙の真相

トークの後半では中前さんの新刊『ドロップぽろぽろ』のテーマでもある「涙」について迫ります。『ドロップぽろぽろ』に収録された「先輩の12月」で触れられているのは、ジャルジャルが決勝まで上り詰めた2017年と2018年のM-1グランプリでの福徳さんの涙。

福徳さんは、2回目にM-1グランプリ決勝で敗退した際に流した涙は、全国ネットで放映されていようが「恥ずかしくない」と断言しました。

福徳「敗退という明確な理由がはっきりわかるじゃないですか。だから恥ずかしくなかったですね。僕は理由がわからない涙が一番恥ずかしいです。街でも駅のホームとかでたまに泣き崩れている人がいるでしょう。そっちの方が恥ずいです」

そして、話題は2017年にM-1グランプリ決勝敗退時に流した“涙の真相”へ。視聴していた人には、強い印象を残しているのではないでしょうか。

中前「点数が出た瞬間、後藤さんはちょっとおどけて笑いに変えようとしていました。でも福徳さんは泣いていたんです。二人で泣いているより、片方が泣き崩れ、その横で片方が一生懸命ボケていたお二人が印象的でした」

すると、福徳さんは当時の涙の理由を率直に明かしました。

福徳「点数が低くて悔しかったんです。だから“俺は納得してへん”とアピールしたかった。でも相方がふざけ出したから、“今ふざけたら、この点数に納得いっていると思われるやん”と思ったんです。だから『ようボケれんな』と言いました。あれは“キレようぜ、一緒に”というお誘いの涙やったんです」

しかし、後藤さんは落ち込む福徳さんを見て空気を変えようとしていたのだと、後になって気づいたそう。

福徳「今思えば、一緒にキレなくてよかったです。感謝してます」

大人の涙は「漠然とした不安」

さらに話題は、「大人の涙」へ。福徳さんは、大人を泣かせるものとして“漠然とした不安”を挙げました。

福徳「夕焼けとか自然を見た時に、急に“漠然とした不安”が顔を出すんです。若いころの不安とは違う、大人特有の不安。これはみんな抱えてると思います」

中前「私も“漠然とした不安”はあるかもしれません。でも福徳さんやジャルジャルさんのご活躍を見ていると、“漠然とした不安”なんて吹き飛ばして活動されているようなイメージがあります」

福徳「いや、“漠然とした不安”とともに生きていますよ。ステージに立って客席を見た時、みんな“漠然とした不安”を抱えているのに、このステージを見にきてくれてるんやと思うと泣きそうになります。

でも、今から照れくさいこと言いますけど『ジャルジャル』をしている時だけは、“漠然とした不安”がないんです。ただ、仕事が終わって一人で家に帰りますよね。そうすると“漠然とした不安”を抱える一人の人間に戻ります。みなさんと一緒です」

「ジャルジャル」としての“漠然とした不安”はない、そう断言した福徳さんの表情にはなんの躊躇いも見えません。その言葉には、相方の後藤さんへの深い信頼がにじんでいました。

そしてイベント終盤には客席から「20代のころ、“何者かになりたい”という思いはありましたか」という質問が。

福徳「何者かになろうというよりも、高校時代に後藤と二人で遊んでいるのが、もう本当に楽しすぎて、“一生これで生活していきたい”という気持ちが芽生えたんです。あまりにも楽しくて、俺の人生はこのままいかせてくれ、こんな楽しいんやったら一生これがいい、と。その初期衝動を絶対に忘れずにいたい、という気持ちで今も突き進んでいます」

中前「私は小さいころから変に前向きなんです。私は大丈夫、いつか何かが起きて大活躍できる、と思って生きてきました。会社に務めていた20代のころも、楽しくて夢中で働いていましたが、“でもこの先もっともっと私は花開いて大活躍するやろうな”って思ってたんです、アホやから」

と笑いを誘いながら語ってくれました。

中前「自己肯定感が強いのでしょうね。当時はまったく意識していませんでしたが、“何者かになりたい”という欲求は、もしかしたらあったのかもしれませんね」

トークイベントは終始、笑い声に包まれ、それと同時に穏やかで優しい空気が流れていました。

福徳さんと後藤さんの青春時代を、中前さんは“証言者”として丁寧にすくい取り、言葉として残していました。そしてその記憶は、福徳さんにとって何にも代えがたい大切な思い出になっていたのです。

人の感情や記憶に静かに寄り添い、それを優しく言葉に変えていくこと。

今回の対談を通し、中前さんが綴るエッセイには、誰かに温もりや安心を与える力が宿っているのだと、改めて感じた来場者も多かったのではないでしょうか。

イベントの最後には中前さんによるサイン会が行われ、来場者一人ひとりと丁寧に言葉を交わし、語らい合う時間が。和やかな雰囲気に包まれたまま、イベントは幕を閉じました。

【中前結花／なかまえ・ゆか】

兵庫県生まれ。2010年の上京以降、東京で活動。会社員、フリーランスのライター等さまざまな働き方を経て作家に。2017年、「ほぼ日」に掲載されたエッセイが話題となったことを機にさまざまなメディアでエッセイを書くようになり、俵万智や糸井重里氏、麒麟の川島明氏ほか著名人からも注目を集める。著書3作目のエッセイ集『ドロップぽろぽろ』が反響を呼んでいる。これまでの著書に『好きよ、トウモロコシ。』『ミシンは触らないの』(ともにhayaoki books)。

撮影／松井雄希

構成／笹本絵里（FRaUweb）

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