【天野ちよ】待望の1st写真集が7月10日発売！『FLASH』で官能の厳選カットを初解禁

グラビアクイーン沢口愛華の表紙＆巻頭10P！初写真集発売・天野ちよ、天木じゅん、百田彩夏、愛染のえる、星野琴、僕が見たかった青空・八木仁愛掲載の『FLASH』は5月26日(火)発売

初写真集発売決定！天野ちよが『FLASH』で最速カット公開

Hカップのバストで人気を集めるグラビアアイドル、天野ちよ。彼女のファースト写真集が7月10日に発売されることが決定した。これに先駆け、『FLASH』誌上で厳選カットが初解禁された。

撮影の舞台は沖縄本島。今回は「濡れる」をテーマに、官能を解放したどこまでも艶やかな表現に挑戦している。

【プロフィール】

天野ちよ（あまの・ちよ）

31歳 1994年9月2日生まれ 福岡県出身

T169・B92（H）W61 H85

アパレル店員を経て、2019年レースクイーンとして活動開始。レースクイーン卒業後、 2024 年11月に1stDVD『ちよのこと』をリリースし、グラビアデビュー。同作が、DMMの2025年月額DVDレンタル部門で年間アイドルランキング2位に輝くなど、完璧なスタイルで人気を博す。

そのほか最新情報は、公式X（@el_mundo_mar）、公式Instagram（@el_mundo_mar_sol_nail） にて

【クレジット】

天野ちよ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎西條彰仁

【告知】

天野ちよ1st写真集『ひとしずく』は7月10日(金)に光文社より発売！

全国書店およびオンライン書店で予約受付中！

7月11日(土)に東京・神保町の書泉グランデにて発売記念お渡し会を開催予定！

詳細は本人公式X、FLASH公式Xなどで随時お知らせします