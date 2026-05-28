富士山頂で「結婚式」ができる!? 参列者も全員登山、日本一高い場所で誓う愛【眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話】

山小屋、富士山頂郵便局、神社、診療所……富士山で働く人たち

食事や安全、信仰を支える

富士山は観光地として知られていますが、登山シーズンになると、多くの人にとっての「働く場所」にもなります。

夏の間、山小屋のスタッフをはじめ、神社の神職、郵便局員、医師や看護師、そして登山者の安全や富士山の自然を守るために登山道をパトロールするなど、さまざまな仕事を担う人たちが、富士山で暮らしながら働いています。

なかでも人数が多いのは、山小屋で働く人たちです。登山客の宿泊対応や食事の準備、清掃、水や燃料の管理など、業務は多岐にわたり、朝から晩まで休む間もありません。多くのスタッフはシーズン中、山小屋に泊まり込み、下りずに働き続けるといいます。

富士山頂には、日本で一番高い場所にある郵便局も設けられています。営業は夏季限定で、登頂の記念にはがきを出したり、家族や友人に手紙を送ったりすることができます。

山中には神社もあるため、登山の安全を祈る神職が山に滞在します。ご来光や登頂という節目に手を合わせる人も多く、信仰の場としての富士山を支える役割を担っています。

なかには、富士山頂で結婚式が行われることもあり、新郎新婦や関係者が登山をして集まり、厳かな雰囲気に包まれながら式が執り行われます。

物資はブルドーザーで輸送

山小屋や山頂施設では、食料や水、燃料など多くの物資が必要になります。これらはブルドーザーに積まれ、「ブル道」と呼ばれる専用コースをゆっくりと登りながら輸送されます。。

標高3776mで行われる特別な結婚式

①参列者全員で富士登山：結婚式をするために、参列者は全員登山をして向かう。衣装は山頂で着替えるケースが多い。

②神社での神事準備：富士山にある「浅間大社奥宮」には季節限定で神職が滞在。安全祈願の神事も行われる。

③山頂で行われる特別な結婚式：式場は山頂の自然そのもので、ご来光とともに行う例もある。

富士山頂の「富士山本宮浅間大社奥宮」では、夏の期間に神職が滞在し、特別な例として結婚式が行われることがあります。新郎新婦や参列者は山頂まで登り、浅間大社奥宮の前で神事と挙式を行います。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話』監修：富士学会

【監修者情報】

富士学会

富士山と、その関連地域を対象として、自然科学から芸術、歴史、宗教の人文科学までを広く網羅し、富士山にちなんだ教育や、噴火を想定した防災など、総合的な領域の研究を進めている。富士山の本質と全体像の探求、関連地域の環境保全、防災、活性化などを目的として、学術大会・討論会・講習会などの開催、会誌・図書などの出版、関連教育・文化活動への協力と支援などをおこなっている。事務局は東京の日本大学文理学部地理学教室に置かれている。