かっぱ寿司で「大切りとろびん長まぐろ」が110円！中とろも期間限定価格で味わえる「絶品とろまぐろ祭り」開催《5月28日開始》

かっぱ寿司は、2026年5月28日から6月17日までの期間、「絶品とろまぐろ祭り」をかっぱ寿司全店で開催します（改装中店舗は除く）。

"とろ"を味わいつくせるフェア

期間限定の「絶品とろまぐろ祭り」では、口の中でほどける脂の甘みと濃厚なまぐろの旨みが魅力の"とろ"を、いろいろな形で楽しめます。

店内で切り付けるからこそ実現できる、食べ応えのある「大切り」をはじめ、定番＆不動の人気を誇る「中とろ」、かっぱ寿司ならではのアレンジメニューの「バジル塩レモン」や「浜焼き風」など、子どもから大人まで、家族みんなが楽しめるメニューが揃っています。

フェアで登場するメニューは以下の通りです。

・大切りとろびん長まぐろ

脂のり抜群のとろびん長を豪快な大切りで楽しめます。口いっぱいに広がる濃厚な旨みがたまりません。

価格は、一貫110円です。

・中とろ

シンプルだからこそ、赤身と脂のバランスが抜群の中とろをダイレクトに味わえるメニュー。店内飲食限定です。

価格は、一貫190円です。

・本鮪大とろたく包み

とろけるような本鮪の大とろとたくあんのポリポリ食感が楽しい、満足感のある一貫です。

価格は、一貫210円〜。

・大切りとろびん長まぐろバジル塩レモン

バジルとレモンのさっぱりとした味わいが、脂の旨みを引き立ててくれます。

価格は、一貫140円です。

・大切りとろびん長まぐろ浜焼き風

直火で香ばしく炙った浜焼き風の味付けで、とろびん長のコクが一層際立つ一品。

価格は、一貫140円です。

・トロねば まぐろめかぶ包み

ねばりのあるめかぶがまぐろと絡み合い、後を引く美味しさがクセになります。

価格は、一貫140円〜。

・本鮪大とろ

鮪の王様・本鮪の大とろならではの旨みと脂の甘み、そして贅沢な味わいを堪能できます。

価格は、一貫290円〜。店内飲食限定です。

・本鮪大とろ塩炙り

提供前に直火で炙るからこその香ばしい香りと、とろける脂のコクを楽しめる一品です。

価格は、一貫320円〜。店内飲食限定です。

・旨出汁まぐろうどん

かつお出汁餡と蒸した鮪の旨みがお互いに美味しさを引き立て合ううどん。まぐろ節が出汁の香りをより引き立てます。

価格は450円〜。

・かっぱのまぐろ5種食べ比べ

本鮪大とろ、中とろ、大切りとろびん長まぐろ、まぐろ、トロねばまぐろめかぶ包みの盛り合わせ。鮪の美味しいとこどりの一皿です。

価格は780円〜。店内飲食限定です。

天候や入荷状況、売れ行きなどにより、販売期間内でも品切れや販売終了する場合があります。また、一部店舗では価格が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部