ブライダルチェックで異常が見つかったらどうする？受診できる医療機関と検査の流れ【医師解説】

結婚や将来の妊娠を考えているカップルに向けた「ブライダルチェック」は、具体的にどのような流れで、何を検査するのでしょうか。そもそも、ブライダルチェックはどこで受けられるのかも気になるところです。そこで、ブライダルチェックはどこで受けられるのか、何がわかるのか、「高田Ysクリニック泌尿器科・内科」の保田先生に解説していただきました。

監修医師：

保田 賢吾（高田Ysクリニック泌尿器科・内科）

筑波大学医学群医学類医学科卒業。横浜市立大学関連基幹病院の泌尿器科勤務を経た2020年、神奈川県横浜市に「高田Ysクリニック泌尿器科・内科」開院。安心安全な満足度の高い医療をモットーとしている。日本泌尿器科学会認定専門医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医、難病指定医、身体障害者福祉法第15条指定医。日本泌尿器内視鏡学会、日本生殖医学会、日本アンドロロジー学会、日本臨床泌尿器科医会の各会員。

編集部

ブライダルチェックはどこで受けられるのですか？

保田先生

婦人科や泌尿器科などで受けることができます。特に男性向けの「メンズブライダルチェック」は、泌尿器科や不妊治療専門の医療機関でおこなっていることが多いですね。事前に電話やホームページで、どのような検査が受けられるのかを確認するといいでしょう。

編集部

受診から診断までの一般的な流れを教えてください。

保田先生

一般的には、以下のような流れでおこなわれます。

事前予約（医療機関によっては不要な場合もあります）

問診（既往歴や心配事などを医師に相談）

採血・採尿（性感染症検査）

男性の場合：精子採取（精子の検査）、女性の場合：エコー検査など

検査結果の説明

編集部

検査結果は、どのくらいでわかるのですか？

保田先生

医療機関にもよりますが、一般的には1週間～10日で結果が出ます。結果は直接医師から説明を受けることが多く、異常があれば追加の検査や治療についての相談や説明も可能です。

編集部

検査結果が悪かった場合、どうすればいいのでしょうか？

保田先生

異常の内容や程度にもよりますが、例えば感染症が見つかった場合は、適切な治療をして改善を図ります。また、女性ホルモン値の異常なども薬による改善が期待できます。精子の状態に問題があれば、まずはその原因を検査して、原因によって生活改善や内服薬、サプリメントなどで改善を図る場合や、手術の適応になる場合があります。そのほか、例えば子宮頸がんなどが見つかった場合も手術適応となる場合が多いと思います。

※この記事はメディカルドックにて＜「ブライダルチェック」は何をするかご存じですか? 検査内容や費用の目安も医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。