認知症リハビリの種類や効果とは？自宅での取り入れ方や受けられるサービスを解説

認知症リハビリは、記憶力や判断力の低下を緩やかにし、できることを長く保つことを目指す取り組みです。この記事は、認知症の進行を少しでも緩やかにし、できることを長く保つことを目指すリハビリを解説します。

監修医師：

伊藤 規絵（医師）

旭川医科大学医学部卒業。その後、札幌医科大学附属病院、市立室蘭総合病院、市立釧路総合病院、市立芦別病院などで研鑽を積む。2007年札幌医科大学大学院医学研究科卒業。現在は札幌西円山病院神経内科総合医療センターに勤務。2023年Medica出版社から「ねころんで読める歩行障害」を上梓。2024年4月から、FMラジオ番組で「ドクター伊藤の健康百彩」のパーソナリティーを務める。またYou tube番組でも脳神経内科や医療・介護に関してわかりやすい発信を行っている。診療科目は神経内科（脳神経内科）、老年内科、皮膚科、一般内科。医学博士。日本神経学会認定専門医・指導医、日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医、日本老年医学会専門医・指導医・評議員、国際頭痛学会(Headache master)、A型ボツリヌス毒素製剤ユーザ、北海道難病指定医、身体障害者福祉法指定医。

認知症リハビリの目的と期待できる効果

認知症リハビリは、できることを長く保ちつつ生活の質を高め、行動・心理症状を和らげることを目指して継続的に取り組むことが大切です。

認知症リハビリとは

薬だけに頼らず、日常生活のなかで脳と身体に働きかけて、残っている認知機能や生活能力をできるだけ長く保つことを目指す取り組みです。記憶力・注意力・判断力などを刺激する認知トレーニングや回想法、作業療法、運動療法などの非薬物療法が中心で、病院や介護施設、自宅などさまざまな場で行われます。

参照：『認知症に対する非薬物的療法 』（健康長寿ネット）

認知症リハビリの目的

失われた機能をもとに戻すことよりも、今ある力を活かし、できることをできるだけ長く維持することが大切です。そのために、記憶力や注意力、判断力などの認知機能だけでなく、着替えやトイレ動作、家事などの日常生活動作を練習し、自分でできた成功体験を重ねていきます。また、不安やイライラ、興奮、徘徊などの行動・心理症状を和らげ、ご本人の安心感や生活のしやすさを高めることも大切な目的です。

認知症リハビリで期待できる効果

まず、記憶力や注意力、判断力などの認知機能の低下を緩やかにし、できることを長く維持しやすくなることが挙げられます。また、着替えやトイレ、移動、家事などの日常生活動作（ADL）の練習や環境調整を行うことで、自分でできることが増え、生活のしやすさや自立度の向上が期待できます。

参照：『老健における認知症短期集中リハビリテーション : 脳活性化リハビリテーション 5 原則に』（Dementia Japan）

身体リハビリとの違い

認知症リハビリは、一般的な身体リハビリと比べて、心と脳への働きかけをより重視している点が大きな違いです。身体リハビリは、筋力や関節可動域、バランス能力などの身体機能を評価し、歩行訓練や筋力トレーニング、関節可動域訓練などを通して転倒予防や日常動作の自立を目指すのが主な目的です。

これに対して、認知症リハビリは、記憶力・注意力・判断力などの認知機能や、気分・意欲・不安などの心理面、さらには生活全体のしやすさに焦点を当てます。回想法や作業療法、認知トレーニング、レクリエーションなど、一見遊びに見える活動を通じて、残っている力を引き出し、自分らしく暮らせることを支えるのが特徴です。

参照：『脳・身体賦活リハビリテーションについて』（ 国立長寿医療研究センター）

認知症リハビリの主な種類

回想法や運動療法、作業療法、脳トレーニングなどの非薬物療法があり、心身の機能を総合的に支えることを目的としています。

運動療法

歩行や体操、筋力トレーニングなどの身体活動を通じて、筋力や持久力、バランス能力を保ち、転倒予防や日常生活動作の維持を目指すリハビリです。認知症の方は、身体機能を保つことにより、自分で立つ・歩く・トイレに行くなどの基本的な生活動作を支えるだけでなく、運動による脳血流の増加や脳の活性化により、認知機能や意欲の低下を緩やかにする効果も期待できます。

参照：『認知症に対する運動療法 』（健康長寿ネット）

作業療法

料理や洗濯、掃除、園芸、手工芸、趣味活動などの作業（生活のなかの活動）を通じて、心身の機能と生活のしやすさを高めるリハビリです。認知症の方は、新しいことを一から覚えるよりも、その人がこれまで続けてきた家事や仕事、趣味などのなじみのある作業を活かすことが重視されます。例えば、昔よくしていた料理の下ごしらえや庭いじり、洋裁・編み物、新聞の切り抜き、簡単な買い物や配膳などに取り組むことで、手や五感を使いながら脳を刺激し、まだ自分にもできる達成感や役割意識を引き出します。

参照：『認知症の方への作業療法』（日本作業療法士協会）

日常生活動作（ADL）訓練

食事をする、トイレに行く、着替える、入浴する、移動するなどの生活に不可欠な基本動作を自分で行えるように支援するリハビリです。認知症の方の場合、手順がわからない・途中で何をしていたか忘れてしまうなどの困りごとが生じやすいため、作業を小さなステップに分けて一緒に練習したり、衣類や道具の置き場所を工夫したりして、できる部分はご本人にやってもらい、難しいところだけを介助する関わり方を重視します。

参照：

『ADL低下（日常生活動作）』（ 健康長寿ネット）

『日常生活動作(ADL)訓練 | 作業療法訓練についての内容｜支援(リハビリ等)内容』（別府重度障害者支援センター）

認知機能訓練

記憶力・注意力・判断力・言語能力などの認知機能に直接働きかけるリハビリで、いわゆる脳トレーニングにあたります。具体的には、計算ドリルや漢字の書き取り、しりとりやことわざクイズ、間違い探しやパズル、カードゲームやボードゲームなど、考える・思い出す・選ぶ活動を繰り返すことで、脳の働きを刺激します。

また、国立長寿医療研究センターが開発したコグニサイズのように、運動と同時に数を数える・しりとりをするなど、身体活動と認知課題を組み合わせたプログラムもあり、MCI（認知症ではないが正常ともいえない状態）の段階での実施が認知機能低下を抑制できたと報告されています。

参照：『認知症予防運動プログラム「コグニサイズ」』（ 国立長寿医療研究センター）

自宅でできる認知症リハビリの取り入れ方

散歩や体操などの軽い運動、家事や趣味の作業、会話や回想、簡単な計算・しりとりなどの脳トレを、無理なく楽しく続けられる形で取り入れることが大切です。

ストレッチや有酸素運動

ストレッチや有酸素運動は、自宅で取り入れやすく、認知症リハビリで大変有効な方法です。ストレッチは、首や肩、背中、太ももなどをゆっくり伸ばすことで血行を促し、こわばりや転倒リスクを減らしつつ、身体を動かすきっかけをつくります。有酸素運動は、家の中や近所をゆっくり歩くウォーキングや、その場足踏み、音楽に合わせた軽い体操など、軽く息が弾む程度の運動を1日合計20～30分程度行うのが目安です。

研究では、高齢の方がウォーキングなどの有酸素運動の継続で、認知機能の維持や実行機能・記憶力の改善がみられたと報告されており、無理のないペースで続けることが大切です。

参照：『高齢者の認知機能低下予防に効果的な運動要素とは？ 』（名古屋大学研究成果情報）

日常生活の動作を活かしたトレーニング

特別な道具を用意しなくても、自宅で無理なく続けやすい認知症リハビリの方法です。例えば、食器を拭いて棚に戻す、洗濯物を干す・畳む、テーブルを拭く、簡単な野菜の皮むきや盛り付けを手伝ってもらうなどの家事は、手足を動かす身体機能だけでなく、次は何をするかを考えて認知機能も一緒に使うよいトレーニングです。また、ゴミ出しを一緒に行う、郵便物を取りに行く、新聞をそろえるなど、短時間で終わる役割のお願いも効果的です。これまでの生活で慣れ親しんできた作業をお手伝いではなく役割としてのお願いで、まだ自分にもできることがある自信や意欲が保たれ、その方らしい暮らしの維持にもつながります。

参照：『生活行為を続けるためのヒント集』（日本作業療法士協会）

回想療法やコミュニケーション

昔の写真や音楽、思い出の品物などをきっかけに、そのときの出来事や気持ちを語ってもらうことで、脳を活性化しながら気持ちを整える心理療法です。認知症の方は、直近の出来事よりも若い頃の記憶が保たれていることが多く、「あの頃はこうだったね」と懐かしい話を一緒に振り返ることで、自分の人生を肯定的にとらえ直し、まだ覚えていることがある自信や安心感を高めることにつながります。

家族や介護者にとっても、回想を通じてその方の背景を理解しやすくなり、自然なコミュニケーションのきっかけが増えるため、関係性が穏やかになりやすい点が大きな利点です。日常の会話では、否定せずに相づちや共感の言葉を意識し、短い言葉でゆっくり話すことで、安心感を持って話してもらえる環境を整えることが大切です。

参照：『回想法 』（健康長寿ネット）

認知症リハビリを受けられる施設やサービス

病院のリハビリテーション科に加え、通所リハビリ（デイケア）や訪問リハビリテーション、認知症対応型デイサービスなど、介護保険を利用できる多様な施設・サービスで受けることができます。

通所リハビリ

通所リハビリテーション（デイケア）は、介護老人保健施設や病院・診療所などに通い、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などによるリハビリを日帰りで受けられるサービスです。歩行訓練や筋力トレーニング、着替えやトイレなどの日常生活動作練習、認知機能訓練、グループでの体操やレクリエーションなどを組み合わせて、心身機能の維持・回復と在宅生活の継続を目指します。認知症の方に対しては、認知機能検査（MMSEやHDS-R）で一定の基準を満たす場合、記憶の訓練や日常生活活動の訓練を短期間に集中的に行う認知症短期集中リハビリテーション実施加算の対象となることもあり、生活機能の改善や進行の抑制が期待されます。

参照：

『通所リハビリテーション(デイケア)とは 』（健康長寿ネット）

『実施加算・認知症短期集中リハビリテーション実施加算との違いについて解説』（ミナト医科学株式会社）

訪問リハビリ

ご自宅や施設に理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などが訪問し、その方の生活環境に合わせて個別のリハビリを行うサービスです。ベッドからの起き上がりや立ち上がり、室内での歩行、トイレや入浴など、実際に生活している場面を想定した動作練習ができます。家の中で自分でできることを高めることが特徴です。

認知症の方の場合は、転倒予防のための筋力・バランス訓練に加え、家事動作や手順の簡略化、声かけの工夫などを一緒に考えながら、日常生活のなかで無理なく続けられるリハビリ方法を提案します。また、ご家族に対しても、介助方法や環境調整のポイントをその場で具体的にアドバイスできるため、介護負担の軽減にもつながります。

参照：『訪問リハビリテーションとは 』（健康長寿ネット）

地域の認知症支援サービス

医療・介護のリハビリだけでなく、早期支援や相談、交流の場など、さまざまなしくみがあります。代表的なものは、市区町村が設置する認知症初期集中支援チームがあり、認知症が疑われる段階から専門職チームが自宅を訪問して状態評価を行い、医療受診や介護サービス利用への橋渡し、家族支援などを集中的に行います。また、地域包括支援センターや基幹型包括支援センターでは、認知症の症状や介護、サービス選びに関する相談窓口として機能し、必要に応じて認知症疾患医療センターや認知症の方と家族の会などの専門機関につないでくれます。さらに、各自治体に配置される認知症地域支援推進員は、認知症カフェの立ち上げ支援や認知症サポーター養成講座の企画、見守りネットワークづくりなどを通じて、当事者や家族が孤立せず地域で暮らし続けられる環境づくりを担っています。

参照：

『（参考）認知症初期集中支援チームについて』（厚生労働省）

『認知症地域支援推進員について』（兵庫県）

専門家のサポートを受けるメリット

専門家のサポートを受けることで、認知症の進行や症状に合わせた適切なリハビリや環境調整、薬物療法の必要性の判断ができ、ご本人と家族の不安や負担を軽減しながら、その方らしい生活を長く続けやすいです。

専門的な評価と適切なプログラム

現在の認知機能や身体機能、日常生活動作、行動・心理症状の状態を多角的に把握できます。医師は診断や薬物療法の必要性を判断し、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などは、歩行や筋力、家事動作、コミュニケーション能力を具体的に評価します。その結果を踏まえて、転倒予防を重視するのか、トイレや入浴などADLの自立を優先するのか、記憶や注意力の訓練を中心にするのかなどのその方に合ったリハビリの目的と内容が明確です。

参照：『認知症のリハビリテーションを推進するための調査研究報告書』（厚生労働省）

継続しやすい環境づくり

認知症リハビリを効果的に続けるためには、何をするかだけでなく続けやすい環境を整えることがとても大切です。まず、ご本人が混乱しにくいように、よく使う物の置き場所を決めてラベルを貼る、カレンダーや予定表を見やすい場所に貼るなど、生活動線や視認性を工夫します。また、リハビリや体操、散歩などを毎日ほぼ同じ時間帯に行うようにすると、習慣として定着しやすいです。無理な目標を立てるのではなく、「今日はイスに座ったまま足ふみだけ」「食器拭きだけ」のように、体調に合わせて量を調整できるゆとりを残しておくこともポイントです。

参照：『生活行為を続けるためのヒント集改訂版』（一般社団法人日本作業療法士協会）

家族の負担軽減につながる支援

介護を一人で抱え込まない仕組みや支援の上手な活用が重要です。まず、デイサービス（通所介護）や通所リハビリを利用すれば、日中は専門職にケアを任せることができ、その間にご家族が休息や自分の時間を取ることができます。

短期入所（ショートステイ）を活用すれば、数日～数週間単位で宿泊を伴う預かりが可能になり、介護者が心身をリフレッシュしたり、出張や入院などでどうしても自宅を空けるときにも安心感が高まります。

また、訪問リハビリや訪問看護では、ご本人へのリハビリや医療的ケアだけでなく、「抱え上げない移乗の方法」「声かけの工夫」など介助のコツをその場で具体的に教えてもらえるため、身体的な負担と心理的な不安を同時に減らすことができます。

まとめ

認知症リハビリは、運動や作業療法、回想法などを通じて、認知機能や日常生活動作を維持し、その方らしい暮らしを支える取り組みです。自宅では家事や散歩、脳トレを生活のなかに無理なく組み込めます。必要に応じて通所リハビリや訪問リハビリなどの公的サービスを活用し、ご本人と家族双方の負担を軽減しながら、長く安心感の高い在宅生活を続ける取り組みです。

参考文献

『認知症に対する非薬物的療法 』（健康長寿ネット）

『老健における認知症短期集中リハビリテーション : 脳活性化リハビリテーション 5 原則に』（Dementia Japan）

『脳・身体賦活リハビリテーションについて』（ 国立長寿医療研究センター）

『認知症に対する運動療法 』（健康長寿ネット）

『認知症の方への作業療法』（日本作業療法士協会）

『日常生活動作(ADL)訓練 | 作業療法訓練についての内容｜支援(リハビリ等)内容』（別府重度障害者支援センター）

『認知症予防運動プログラム「コグニサイズ」』（ 国立長寿医療研究センター）

『高齢者の認知機能低下予防に効果的な運動要素とは？ 』（名古屋大学研究成果情報）

『生活行為を続けるためのヒント集』（日本作業療法士協会）

『回想法 』（健康長寿ネット）

『通所リハビリテーション(デイケア)とは 』（健康長寿ネット）

『実施加算・認知症短期集中リハビリテーション実施加算との違いについて解説』（ミナト医科学株式会社）

『訪問リハビリテーションとは 』（健康長寿ネット）

『（参考）認知症初期集中支援チームについて』（厚生労働省）

『認知症地域支援推進員について』（兵庫県）

『認知症のリハビリテーションを推進するための調査研究報告書』（厚生労働省）