2026年5月28日（木） MLB アスレチックス vs マリナーズ 試合結果
開催：2026.5.28
会場：サター・ヘルス・パーク
結果：[アスレチックス] 1 - 9 [マリナーズ]
MLBの試合が28日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとマリナーズが対戦した。
アスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングス、対するマリナーズの先発投手はローガン・ギルバートで試合は開始した。
1回表、5番 ロブ・レフスナイダー 6球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでマリナーズ得点 ATH 0-3 SEA
4回表、9番 コルト・エマーソン 2球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでマリナーズ得点 ATH 0-5 SEA
6回表、さらにショートが悪送球でマリナーズ得点 ATH 0-6 SEA
8回表、2番 フリオ・ロドリゲス 6球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでマリナーズ得点 ATH 0-9 SEA
9回裏、7番 ジェフ・マクニール 初球を打ってセカンドゴロ 4-6-3のダブルプレイでアスレチックス得点 ATH 1-9 SEA
試合は1対9でマリナーズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はマリナーズのローガン・ギルバートで、ここまで3勝4敗0S。負け投手はアスレチックスのジェフリー・スプリングスで、ここまで3勝6敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-28 06:56:10 更新