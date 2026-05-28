開催：2026.5.28

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 1 - 9 [マリナーズ]

MLBの試合が28日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとマリナーズが対戦した。

アスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングス、対するマリナーズの先発投手はローガン・ギルバートで試合は開始した。

1回表、5番 ロブ・レフスナイダー 6球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでマリナーズ得点 ATH 0-3 SEA

4回表、9番 コルト・エマーソン 2球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでマリナーズ得点 ATH 0-5 SEA

6回表、さらにショートが悪送球でマリナーズ得点 ATH 0-6 SEA

8回表、2番 フリオ・ロドリゲス 6球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでマリナーズ得点 ATH 0-9 SEA

9回裏、7番 ジェフ・マクニール 初球を打ってセカンドゴロ 4-6-3のダブルプレイでアスレチックス得点 ATH 1-9 SEA

試合は1対9でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのローガン・ギルバートで、ここまで3勝4敗0S。負け投手はアスレチックスのジェフリー・スプリングスで、ここまで3勝6敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-28 06:56:10 更新