「馬鹿にされたから」午前5時のカラオケ店で知人殺害の60歳男、警察が身元情報を公開【韓国】

韓国のカラオケ店で凶器を振るい、1人を死亡させ、1人に重傷を負わせた60歳男ペク・スンテの身元情報が公開された。

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忠清北道（チュンチョンブクト）警察庁は5月27日午前9時、殺人容疑で拘束されたペク・スンテの名前、年齢、顔写真などの身元情報をホームページで公開した。

ペク・スンテの身元情報は、27日から来月26日までの30日間掲載される。

これに先立ち、同警察庁は今月18日に身元情報公開委員会を開き、犯行の残虐性や被害の重大性などを考慮して、身元公開を決定していた。

ただし、ペク・スンテが自身の身元公開に対して異議を申し立てたため、5日間の猶予期間を経て、同日の公開に至った。

ペク・スンテ（写真提供＝忠清北道警察庁）

ペク・スンテは今月9日午前5時11分ごろ、忠北清州市興徳区雲泉洞（フンドクク・ウンチョンドン）のカラオケ店で、知人の50代男性を凶器で殺害した疑いがもたれている。

また、別の知人である40代男性にも凶器を振るい、重傷を負わせた疑いもある。

ペク・スンテは、被害者たちが自分を馬鹿にしたという理由で犯行に及んだとされている。

警察は、ペク・スンテが凶器をあらかじめ準備していた点などから、計画的な犯行であったかについて捜査を行った。

しかし、本人の供述に信憑性が乏しく、犯行の動機に関する明確な結論は出さないまま、事件を検察に送致した。

（記事提供＝時事ジャーナル）