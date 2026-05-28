●きょう28日(木)は雲取れにくい 所々弱い雨も

●あす29日(金)は天気回復 真夏日復活の所も

●来週は台風6号の動向に注意

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





きのう27日(水)に天気をぐずつかせた低気圧は、東に遠ざかりつつあります。しかし、低気圧の後ろ側で吹く湿った海からの風や、気圧の谷の影響が残ることで、まだ今朝も低い雲が垂れ込め、粒の細かい雨が降っている所もあります。





きょう28日(木)はこのあとも、なかなか雲が取れません。時折気まぐれに弱い雨が降るタイミングもありそうです。





あす29日(金)の朝まではスッキリしない天気が続きそうですが、そのあとからは天気回復へ。日中は次第に晴れ間が戻り、日ざしが届くとともに厳しい暑さにもなっていく見込みです。





また、日本のはるか南で発生している台風6号は、今後さらに発達を続けながら、来週初めには強い勢力で沖縄近海に進んでくる予想です。さらに5日先までの予報よりもっと先のところで、まだ予測の幅は大きいものの、徐々に北東方向に進路を変えて、日本列島に迫ってくる可能性を示すデータも見受けられます。



そうなると県内でも来週半ば頃、空模様に影響してくる心配があります。今後も最新の台風情報は随時確認していきながら、梅雨に入るより先に台風への意識も少し高めておいて頂けたら、と思います。



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





きょう28日(木)の県内は全般に曇りがちの空が続き、時折弱い雨がパラつくことも。お出かけの際、折りたたみ傘は常に持ち歩いておきたいところです。





スッキリしない天気が続くことで、日中の気温の上がり方は鈍く、最高気温で24～26度くらいにとどまる所が多いでしょう。湿気の多いジメジメとした空気に包まれた状態が続きます。





あす29日(金)は朝まで雲が多いですが、日中は次第に天気回復。日ざしが出てくると一気に気温が上がって、山口市内は最高気温30度に達する真夏日の可能性があります。

さらに週末も強い日ざしが照り付け、一段と厳しい暑さとなります。熱中症など十分気をつけていきましょう。

来週は台風6号の動きによって、予報が流動的な状況でもあります。今後の最新情報にも十分ご注意ください。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

