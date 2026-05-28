毎朝のアイロンがけから解放される。コスパ抜群な【アトリエサンロクゴ】の長袖ワイシャツがAmazonで販売中！
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冠婚葬祭からビジネスまでこれ一枚で対応。高品質な【アトリエサンロクゴ】の長袖ワイシャツがAmazonで販売中！
毎日のビジネスシーンを支える、圧倒的なコストパフォーマンスを誇る長袖ワイシャツ。形態安定加工によりお手入れが簡単で、綿とポリエステルの混紡素材が快適な着心地を実現する。サイズ展開も豊富で、ビジネスから冠婚葬祭まで幅広く活躍する一着だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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形態安定加工が施されており、洗濯後のアイロンがけの手間を大幅に軽減する。忙しい朝の準備を効率化し、常に清潔感のある身だしなみをキープできるのが魅力だ。
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綿の吸湿性と肌触りの良さに、ポリエステルの速乾性をプラスしたハイブリッド素材を採用。縮みにくく耐久性にも優れているため、毎日気兼ねなく着用できる。
コーマ糸を使用することで、毛羽立ちを抑えた艶のある美しい生地に仕上げている。強度が向上し、ビジネスシーンにふさわしい高級感と耐久性を両立させた。
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ノーマルとスマートの2つのモデルを展開し、体型に合わせて最適なサイズを選べる。冠婚葬祭から日々のオフィスワークまで、あらゆる場面で活躍する万能な一着だ。
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