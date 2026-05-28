タレントの指原莉乃（33）、俳優の満島真之介（36）、「JO1」の河野純喜（28）、お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が、6月20日から配信のABEMA「CELEB SECRET」でMCを務める。このほど取材に応じ、番組をPRした。

セレブ女子のドキュメンタリー番組。河野はソロとしてのMCは初となる。初回収録を終えた河野は「満島さんと指原さんが“緊張してない？なんでも聞いていいからね”と言ってくださった」と共演のMC陣に感謝。指原は「本番前、あんな台本読んでる人いない」と、河野の緊張した様子に笑みをこぼした。

そして、自身が思うセレブを聞かれた河野は、「メンバーの佐藤景瑚」と回答。「コロナ禍で、みんなでZoomで会議していたんですけど、景瑚の実家が映ってて、らせん階段があった」という。佐藤の地元、名古屋でライブをする際には「毎回、景瑚の家族が焼肉を全員分おごってくれる。しかもシャトーブリアン」と明かし、リッチな雰囲気を伝えた。

番組にちなんで秘密を聞かれると「この前、3日間LAに仕事に行ってきたんですけど、帰ってきたら、冷蔵庫が空いてまして、中の冷凍品も、魚も、生のものも全部溶けてて…」と告白。冷蔵庫の故障がわかり、すぐに買い換えたと話していた。