なにわ男子の大橋和也（28）が映画「人生を変えたコント」（監督河合勇人、12月18日公開）で主演する。お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）の半自伝小説が原作で、高校生のせいやをモデルとした主人公を演じる。

主人公は中学まで人気者だったが、高校でいじめに遭う。それでもくじけず、青春を取り戻すために学校最大のイベント「文劇祭」で行うコント劇に向けてまい進する。

大橋はグループがデビュー5周年を迎え、初のドーム公演を行うなど今をときめくトップアイドル。制作陣は「大橋さんの陽と陰の振り幅こそが物語の振り幅の大きさになる。そこに懸けたい」と起用した。せいやは“分身”がまさかの人選となり「最高ですよ。泣けるシーン、親子の絆とかの話でもあるので大橋くんのそういうお芝居が凄く楽しみ」と歓迎。「脚本やお笑いシーンのパートに関わらせてもらって、一緒に作っていく気持ち」と念願の映像化に向けて尽力する。

原作と台本を読んで感涙したという大橋は「傷つけられた心をポジティブな気持ちに変えていく姿は、僕の生き方とも通じるものがあります。関西弁のお芝居も楽しみ」と夏のクランクインへ気合十分。「見てくださった方々の心が動く映画になってほしい」と意気込んだ。